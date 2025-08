Trump diz que aumentará "substancialmente" tarifas sobre Índia por compra de petróleo russo

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que irá aumentar substancialmente as tarifas sobre a Índia por causa de suas compras de petróleo russo.

"A Índia não está apenas comprando grandes quantidades de petróleo russo, mas também está vendendo grande parte do petróleo comprado no mercado aberto para obter grandes lucros. Eles não se importam com quantas pessoas na Ucrânia estão sendo mortas pela máquina de guerra russa", afirmou Trump em uma publicação no Truth Social.

"Por causa disso, aumentarei substancialmente a tarifa paga pela Índia aos EUA."

(Reportagem de Doina Chiacu)