Tênis esportivo da Adidas está com 45% de desconto: 'Leve e confortável'

O tênis Switch Move, da Adidas, está com 45% de desconto na Maratona de Descontos da Netshoes. O produto é recomendado para corridas leves na rua ou na esteira, segundo o fabricante.

Quer saber se vale a pena para você? Reunimos informações do fabricante e de compradores para ajudar nesta decisão.

O que a Adidas diz sobre esse tênis?

Disponível em cores como preto, vermelho e verde (preços podem variar)

Tem entressola de EVA e promete deixar a corrida mais suave

Cabedal (parte superior) feito em malha elástica e com, pelo menos, 50% de material reutilizado

Solado "Adiwear" proporciona durabilidade e aderência

Tênis da Adidas possui entressola em EVA e promete ser leve Imagem: Reprodução/ Netshoes

O que diz quem o comprou

Esse tênis conta com mais de 1.900 avaliações registradas por consumidores na Netshoes, com nota média de 4,8 (total de cinco). Confira algumas delas;

Confortável e leve. Atendeu às minhas expectativas. Antônio



É um tênis muito bom. Comprei no tamanho que eu uso e ficou na medida certa. Já usei para correr e é bastante confortável. Ótimo custo-benefício . Luan

Comprei para meu namorado e ele adorou. Ficou certinho. O tênis é lindo, leve e confortável. Comprem sem medo. Ele é alto eu comprei 44, que é a numeração dele. Coube certinho. Feliz com a compra. Ana Angélica

Pontos de atenção

Apesar de 97% dos compradores recomendarem o produto na Netshoes, nem todos tiveram experiências positivas e alguns reclamaram do conforto e da qualidade do calçado. Selecionamos alguns comentários com reclamações a seguir:

O tênis não tem nada de confortável. É reto e sem amortecimento. Para ficar com ele no pé o dia todo não dá. O calcanhar chega a 'gritar'. Pamela

Pela marca, esperava mais conforto. É extremamente duro e desconfortável. É para caminhar pouco e logo sentar. Célio

Dei o tênis para o meu esposo. Inicialmente, comprei um número menor, daí solicitei a troca e chegou certinho, porém, com menos de uma semana de uso, o tênis está descolando na sola. Letícia

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.