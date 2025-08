Tarcísio recebe alta hospitalar após realizar procedimento médico e retoma agenda

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), recebeu alta do Hospital Albert Einstein na noite de domingo, 3, após passar por uma radioablação por ultrassonografia para tratar um nódulo na tireoide. O procedimento, considerado minimamente invasivo, foi realizado na tarde do mesmo dia.

A alta foi confirmada pelo governo de São Paulo, que destacou que Tarcísio retomou sua agenda com despachos internos nesta segunda-feira, 4, no Palácio dos Bandeirantes. Questionada, a gestão não confirmou quando ele vai retomar os compromissos externos, enfatizando apenas que as agendas são divulgadas diariamente.

Em entrevista ao Estadão, o professor Flávio Hojaij, especialista em cirurgia de cabeça e pescoço e associado do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da USP, explicou que o procedimento é uma alternativa à cirurgia tradicional. "Você coloca uma agulha e com uma fonte de energia, no caso pode ser ondas de micro-ondas ou uma onda de radioablação, radiofrequência, você vai e 'queima' o nódulo. Esse é o modo leigo de explicar. Você destrói o nódulo por uso de energia", afirmou.

Ausência em ato bolsonarista gera críticas

O procedimento realizado pelo governador Tarcísio de Freitas coincidiu com o ato bolsonarista realizado na Avenida Paulista, no domingo, 3, o que impediu sua participação no evento. A ausência foi criticada pelo pastor Silas Malafaia, um dos organizadores, que chegou a questionar publicamente os motivos do governador.

No entanto, Tarcísio não foi o único nome de destaque do entorno bolsonarista a não comparecer. Michelle Bolsonaro (PL), esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro e cotada como possível candidata nas próximas eleições, participou de um ato paralelo em Belém (PA), onde também cumpriu agenda relacionada ao PL Mulheres. Governadores de outros Estados e também citados como opções em 2026, como Romeu Zema, de Minas Gerais, Ronaldo Caiado, de Goiás, e Ratinho Júnior, do Paraná, também não compareceram.