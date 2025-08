Sem citar STF, Tarcísio diz que prisão domiciliar de Bolsonaro é 'absurda'

Do UOL, em São Paulo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), classificou a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro (PL) como um absurdo e disse que a decisão "não vai calar o movimento" a favor do ex-presidente.

O que aconteceu

Governador publicou vídeo em defesa de Bolsonaro nas redes sociais. Ele disse que Bolsonaro "foi julgado e condenado muito antes de tudo isso começar" por "uma tentativa de golpe que não existiu".

Tarcísio cobrou iniciativas das instituições para "desescalar a crise". "Vale a pena acabar com a democracia sob o pretexto de salvá-la? Será que não está claro que estamos avançando em cima de garantias individuais?", questionou, sem citar nominalmente o ministro Alexandre de Moraes ou o STF.

O ex-presidente é réu na ação penal que apura tentativa de golpe de Estado. Em breve sua defesa terá de apresentar as alegações finais, só depois os ministros da Primeira Turma do STF vão analisar e votar pela condenação ou não dele e de outros réus.

Moraes determinou a prisão domiciliar por descumprimento de medidas cautelares, principalmente a proibição de uso de redes sociais. Na decisão, o ministro diz que apoiadores de Bolsonaro e seus filhos "utilizaram as falas e a participação do réu, ainda que por telefone e pelas redes sociais, para a propagação de ataques e impulsionamento dos manifestantes com a nítida intenção de pressionar e coagir o STF".

Ministro afirma que ex-presidente usou subterfúgios para desrespeitar ordens. "Agindo ilicitamente, o réu se dirigiu aos manifestantes reunidos em Copacabana, no Rio de Janeiro, produzindo dolosa e conscientemente material pré-fabricado para seus partidários continuarem a tentar coagir o Supremo Tribunal Federal."

Já passou da hora das instituições tomarem iniciativas para desescalar a crise, acabarem com uma disputa que resulta em soma zero, que mostra incapacidade de resolver e mediar conflitos, que não gera outro efeito senão a perda de confiança.

Hoje, cada um dos brasileiros de bem que acredita na liberdade, na democracia e na justiça, está sendo punido também. Mas saibam, não vão calar o movimento. Força, presidente. Estamos com você. Governador Tarcísio de Freitas

Tarcísio foi alvo de cobrança por faltar ato bolsonarista

Governador marcou um procedimento médico no último domingo. O pastor Silas Malafaia, um dos organizadores do ato, cobrou publicamente os governadores que não foram. "Cadê aqueles que dizem ser a opção no lugar de Bolsonaro? Era para estarem aqui, minha gente", disse Malafaia, acrescentando que os ausentes encontraram desculpas para não ir.

Flávio Bolsonaro classificou a ausência como um "erro estratégico grande". "No momento em que Bolsonaro mais precisa, estava em prisão domiciliar no domingo, é que sabemos quem está disposto a resgatar a nossa democracia junto com a gente", disse à Folha, sem citar nomes.