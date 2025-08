Stone garante financiamento para oferecer crédito a empresas na Amazônia

(Reenvia sem alterar conteúdo)

Por Luciana Magalhaes

SÃO PAULO (Reuters) - A empresa de pagamentos Stone anunciou nesta segunda-feira que garantiu R$295 milhões em financiamento com o braço de investimento privado do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID Invest) para expandir sua oferta de crédito para pequenas e médias empresas, com foco na Amazônia Legal brasileira.

A Stone afirmou que o financiamento apoiará o desenvolvimento de negócios nessa região, que enfrenta obstáculos como baixa produtividade e um alto nível de informalidade. A empresa acrescentou que o projeto também incluirá serviços de consultoria para negócios liderados por mulheres.

A transação, primeira entre a Stone e o BID, estava em andamento há muito tempo, antecedendo as discussões sobre tarifas para o Brasil, de acordo com Diego Salgado, diretor de tesouraria da Stone no Brasil.

"Este processo começou já tem mais de um ano. Não tinha ainda eleição americana, não tinha tarifa, não tinha esse desafio do mundo mais multipolar", explicou ele.

O financiamento "nos ajudará a alcançar o 'Brasil profundo', que é o Brasil dos necessitados", disse Carolina da Costa, diretora de Sustentabilidade e Impacto da Stone.

Como parte do acordo, o BID Invest também auxiliará a Stone a aprimorar seus produtos, desenvolvendo soluções adaptadas às necessidades específicas de mulheres empreendedoras em áreas remotas, como a Amazônia.