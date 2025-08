Shein é multada em 1 milhão de euros na Itália por práticas vistas como 'greenwashing'

A Autoridade Italiana da Concorrência (AIC) impôs uma multa de 1 milhão de euros à Infinite Styles Services Co. Ltd, empresa responsável pela gestão dos sites de comercialização de produtos da Shein na Europa, pelo uso de mensagens e alegações ambientais enganosas e ou ilusórias na promoção e venda de produtos de vestuário da marca. As medidas fazem parte do que é conhecido como "greenwashing".

Em comunicado, a AIC, afirmou que a empresa por meio de seu site e outras páginas promocionais divulgou alegações ambientais que eram, em alguns casos, vagas, genéricas ou excessivamente enfáticas e, em outros, enganosas ou omissas.

As afirmações ambientais referentes ao "design de um sistema circular" ou à reciclabilidade dos produtos, foram consideradas falsas ou, no mínimo, confusas. As declarações da Shein sobre sua intenção de reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 25% até 2030 e atingir zero emissões até 2050 são apresentadas, na seção Responsabilidade Social, de forma vaga e genérica - e foram até mesmo contrariadas por um aumento real nas emissões de gases de efeito estufa da Shein em 2023 e 2024, apontou a AIC.

Ao avaliar a conduta da Shein, a autoridade enfatizou o dever de cuidado redobrado sobre a empresa, visto que o setor em que atua e as práticas comerciais por meio das quais opera, como a chamada "moda descartável" são altamente poluentes.