Será difícil para o PT construir liderança com estatura de Lula, diz Edinho

Recém-empossado presidente nacional do PT, Edinho Silva afirmou ao UOL News desta segunda (4) que o partido terá um desafio quando o presidente Lula não for mais candidato e que será difícil encontrar uma liderança da estatura dele.

O novo mandatário do PT disse ainda que Lula disputará a reeleição em 2026 e que seu sucessor deve ser alguém da própria legenda.

Evidente que o presidente Lula tem um legado que se confunde com a própria história do Partido dos Trabalhadores. Então, na minha avaliação, ele vai ter influência nos rumos do PT eternamente, enquanto o PT existir.

Mas claro que o grande desafio é nós organizarmos um partido quando o presidente Lula não estiver mais nas urnas. Evidente, ele disputa 2026, mas como todo ser humano, ele tem o direito também ao descanso, ao lazer e ele dedicou sua vida à militância política, à organização do movimento sindical, à organização dos movimentos sociais e à constituição do próprio partido.

Esse é o grande desafio. E o próprio presidente Lula tem uma frase que, no meu entender, faz a síntese desse desafio que o partido vai ter que enfrentar quando diz que o seu sucessor não será um nome. Evidente. É muito difícil construirmos outra liderança com essa estatura. Mas, claro, a segunda parte da frase do presidente Lula é que o seu sucessor será o partido e se o partido estiver forte, organizado, dialogando com a sociedade brasileira, o partido constrói as lideranças.

Penso que o desafio do PT é esse: se fortalecer, ser um partido que se atualiza e que valoriza o seu legado, mas que também esteja aberto às novas agendas.

Edinho Silva, presidente nacional do PT

Edinho Silva também destacou que a sigla precisa discutir uma reforma política eleitoral e que as emendas parlamentares têm retirado a prioridade de debates nacionais.

O partido precisa efetivamente debater a questão da reforma política eleitoral. Nós não podemos continuar com a dinâmica política do nosso país, desse varejo que nós estamos hoje, sem uma agenda nacional, uma agenda de debate que coloque na mesa as principais lideranças políticas para debater temas emergentes e temas importantes para a sociedade brasileira, como o financiamento do SUS, segurança pública, transição energética, urgência climática.

Temos temas tão importantes para a sociedade brasileira que nós não conseguimos pôr na pauta do Congresso Nacional porque, infelizmente, nosso modelo político partidário joga o Congresso em um varejo, em um debate individualizado.

Não que não seja legítimo parlamentar debater sua cidade, sua região. Mas nós não podemos fazer com que a dinâmica que nós temos hoje, a execução das emendas no Congresso, faça com que essa seja prioridade e nós não tenhamos uma agenda efetiva para discutir o futuro do nosso país.

Edinho Silva, presidente nacional do PT

