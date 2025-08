STF deve se manter unido apesar de "divergências sadias", diz Fachin

Do UOL, em São Paulo

O ministro Edson Fachin disse hoje que o STF (Supremo Tribunal Federal) deve mostrar-se unido diante das sanções ao seu colega Alexandre de Moraes, apesar das divergências dentro da Corte.

O que aconteceu

Fachin enfatizou que "divergências processuais são sadias". A questão central é que divergência não é necessariamente discórdia institucional", afirmou ele durante um evento na Fundação FHC, em São Paulo. "O corpo colegiado precisa se manter unido."

Ministro disse que "punir um juiz por decisões que tenha tomado é péssimo exemplo de interferência indevida". "Ainda mais quando advém de um país estrangeiro para um país soberano", ressaltou. "Funciona como ameaça."

Fachin vai assumir a presidência da Corte no final de setembro. Ele substituirá Luís Roberto Barroso.

Sanções contra Moraes no âmbito da Lei Magnistky são resultado de articulações do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Nos EUA desde março, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) já admitiu que se movimentou politicamente para que o Brasil fosse alvo das medidas.

O ministro disse que o Brasil tem experiência em "defender a democracia" e a autonomia judicial. "Pode-se concordar ou não com as decisões de um determinado juiz. Quando não se concorda, recorre ou critica publicamente. Isto é próprio da democracia. Mas punir desta forma ou mesmo punir internamente juiz por decisão tomada pelo conteúdo dos efeitos políticos e ideológicos da decisão, é absolutamente indevido."

Ofensa a princípios da independência, avaliou o ministro. "É algo que, no meu modo de ver, representa uma ofensa aos princípios mais comezinhos da independência e da autonomia judicial."

Fachin citou casos de outros países sob ameaça e disse que o mundo vive "pandemia de autoritarismo global". "Há outros poderes judiciais de outros países que também estão ameaçados, recentemente é o caso da Colômbia, e creio que esta nova pandemia, que é a pandemia de um autoritarismo populista global, poderá obviamente vitimar alguns outros órgãos ou tribunais, e que eu espero que todos, juntos inclusive, saibam resistir adequadamente a esse tipo de circunstância."