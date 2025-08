Saldo líquido do Caged em junho é positivo em 166.621 vagas

O mercado de trabalho brasileiro criou 166.621 novos empregos formais em junho, segundo dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta segunda-feira, 4, pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Em maio, o saldo havia sido positivo em 153.184 vagas, já incorporando os ajustes na série.

O resultado ficou abaixo da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que apontava para um saldo positivo de 175 mil novas vagas. Todas as estimativas do mercado eram positivas, de 144 mil a 218.284. No domingo, 3, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse que o número de junho seria "bom".

O saldo do mês é 19,24% menor do que o observado em junho de 2024, quando foram criados 206.310 novos postos de trabalho, considerando a série com ajustes. O Caged registrou 2.139.182 admissões e 1.972.561 demissões em junho deste ano.

O saldo do primeiro semestre é positivo em 1.222.591 postos formais, um resultado 6,8% menor do que o observado no mesmo período de 2024, quando foram criados 1.311.751 novos empregos formais. No acumulado de 12 meses, os números mostram 1.590.911 contratações líquidas.