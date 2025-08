Filmes e jogos mais reais: testamos 'som de cinema' do soundbar da Samsung

Será que vou notar muita diferença no som com uma barra? Vamos combinar que o áudio da maioria das TVs não é grande coisa e isso se justifica até pela dificuldade de incluir alto-falantes maiores nos gabinetes cada vez mais finos.

Com uma soundbar, o envolvimento sonoro e a sensação de imersão nos filmes, séries, jogos de futebol e games aumenta consideravelmente. Testei a Samsung HW-Q800F por mais de uma semana e, a seguir, compartilho o que achei do produto.

O que eu gostei

Áudio de qualidade. Já compatível com o padrão Dolby Atmos, a adição de alto-falantes laterais e na parte superior da soundbar, que direcionam o áudio para as paredes e o teto, torna a experiência ainda melhor

Após rebater nessas superfícies, o som chega aos telespectadores por trás, dos lados esquerdo e direito, simulando o efeito surround. E também de cima, elevando o realismo em conteúdos Dolby Atmos, principalmente em sequências aéreas. Na mesma barra, também ficam os tradicionais alto-falantes frontais, focados nas vozes e sons principais.

Os graves, comuns em explosões e cenas de ação, são reproduzidos por um subwoofer passivo (sem amplificação própria) de oito polegadas, integrado à soundbar sem fios. No filme de ação 'A Fonte da Juventude', do Apple TV+, quando um helicóptero se aproxima do barco que esconde um tesouro em alto-mar, tive a impressão de que o som vinha de cima, como propõe esse padrão.

Filmes ficam ainda mais intensos Imagem: Eduardo Bonjoch/UOL

Tive a mesma sensação em uma perseguição com carros e moto no início do filme. O som da soundbar acompanhou o movimento dos veículos de um lado para outro da tela, imprimindo maior realismo à cena, com perceptível reforço surround, principalmente em planos mais abertos. O subwoofer também se comportou bem, ressaltando o impacto dos graves nas batidas de carro e explosões.

O envolvimento sonoro foi o ponto-alto das partidas de futebol do Brasileirão em som 5.1 canais. Você se sente no meio da torcida, com sons por todos os lados em um interessante efeito tridimensional.

Foi o mesmo que percebi disputando EA Sports FC25 com meu filho. Nesse caso, com uma cereja a mais: assim que a soundbar identificou o PlayStation 5, já acionou o Modo Jogo automaticamente - ajuste, de fato, bem imersivo para games.

Compatibilidade. O produto pode ser usado com televisores de outras marcas. Nesse caso, a desvantagem é que você perde o recurso de sincronia sonora, um dos bacanas do produto.

Quando a tecnologia Q-Symphony é acionada, os alto-falantes da TV e da soundbar passam a funcionar em conjunto para aumentar a imersão. E mesmo com o som bem básico da TV QLED, apenas 20W de potência contra 400W da soundbar, o resultado dessa união me agradou, tanto para séries quanto para games e jogos de futebol. Por isso, mantive a função ativada durante boa parte dos testes.

Barra deixa jogos de futebol ainda melhor Imagem: Eduardo Bonjoch/UOL

Fácil de instalar. Com 1,11m de largura e apenas 6cm de altura e 12cm de profundidade, a soundbar Q800F segue o jeitão das barras de som tradicionais, sempre acomodadas abaixo do televisor. Pode ficar apoiada diretamente no móvel ou fixa à parede, sendo que o suporte já vem na embalagem.

O visual é elegante, combinando acabamento em metal perfurado na área dos alto-falantes com a parte traseira em plástico. As conexões são básicas, permitindo a ligação à TV por meio de um cabo óptico, opção que vem sendo abandonada pelos fabricantes de televisores nos novos modelos, ou HDMI eARC/ARC. Há ainda uma porta HDMI 2.1, para um notebook ou Blu-ray, por exemplo.

Atenção: o cabo HDMI, já fornecido pelo fabricante, deve ser conectado a uma porta HDMI eARC ou ARC da TV. São elas que permitem o retorno do áudio do televisor para a caixa soundbar, habilitando o som Dolby Atmos, se a atração oferecer.

A conexão sem fio com o subwoofer quadrado, que tem 25cm de largura, altura e profundidade, aconteceu de forma automática, ao ligar a soundbar e plugar o sub na tomada. Dá também para integrar a soundbar à TV sem o cabo HDMI, via Wi-Fi ou Bluetooth.

Som se adapta ao ambiente. Parte do mérito da soundbar Q800F vem da escolha correta dos Modos e da Saída de Som. Em todas as configurações, obtive melhor resultado com a sincronia do som da soundbar com o da TV QLED, proporcionada pela tecnologia Q-Symphony.

Para filmes, séries e futebol na TV, gostei mais da profundidade do Modo de Som Adaptável, que otimiza automaticamente o áudio de acordo com o tipo de conteúdo e o formato original disponível (estéreo, surround ou Atmos, por exemplo). Aproveite para ativar a tecnologia SpaceFit Sound Pro pelo controle remoto ou app SmartThings. Sua função é ajustar o som de acordo com o espaço onde a soundbar está instalada.

Mais suave e natural, o Modo Padrão cumpre seu papel. Pena que deixa a experiência um pouco sem graça em alguns filmes e cenas de ação.

Pontos de atenção

Controle remoto. Ele utiliza duas pilhas palito, incluídas na embalagem. Porém, um controle SolarCell sem pilhas, como o das TVs, cairia como uma luva, já que pode ser recarregado por energia solar, luz ambiente e ondas de radiofrequência, com redução de custo para o consumidor e menor impacto ambiental.

Controle remoto ainda requer uso de pilhas Imagem: Eduardo Bonjoch/UOL

A boa notícia é que usei pouco esse acessório, já que é possível comandar as principais funções do produto diretamente pelo controle da TV e pelo app SmartThings.

Também não achei muito útil a opção de comando de voz para esse tipo de produto. Se preferir, você pode desligar o microfone, diretamente no botão na parte de cima da soundbar, mas, com isso, a tecnologia SpaceFit para de funcionar.

