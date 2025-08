Quem é Jean Lima, presidente da EBC que pediu demissão do cargo no governo Lula

O historiador Jean Lima, que pediu demissão da EBC (Empresa Brasil de Comunicação) hoje, já atuou em diversos órgãos da administração pública do Distrito Federal.

Ele deixou seu cargo - que ocupava desde outubro de 2023 - comunicando a decisão em uma carta endereçada ao ministro da Secom (Secretaria de Comunicação Social da Presidência), Sidônio Palmeira.

Doutor em Histórica Econômica pela USP (Universidade de São Paulo), Lima pesquisou escravidão urbana e formação da classe operária no Brasil. Antes, cursou mestrado em História Social e fez graduação em História na UnB (Universidade de Brasília), da cidade em que nasceu.

No começo da carreira, Jean Lima atuou como professor universitário na UnB e em faculdades particulares. Ele ministrou aulas de Metodologia da História, História Contemporânea, História do Brasil e Formação Econômica do Brasil.

Na administração pública, foi presidente da Codeplan (Companhia de Planejamento do DF) e do PEDF (Instituto de Pesquisa e Estatística do DF). Ele também trabalhou como assessor especial na Secretaria de Relações Institucionais da Presidência durante o governo de Dilma Rousseff (PT).

Lima ainda desempenhou outros cargos públicos na capital do País, como coordenador adjunto de Articulação Intergovernamental, coordenador executivo do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social e secretário-adjunto na Secretaria de Governo do DF.

Em outubro de 2023, Lima era diretor-geral da EBC e foi promovido a presidente interino após a saída de Hélio Doyle do cargo. O jornalista, que dirigia a empresa pública, foi demitido após chamar de "idiotas" os apoiadores de Israel. À época, o governo Lula mantinha neutralidade no conflito da nação do Oriente Médio. A permanência de Lima no cargo só se tornou definitiva em dezembro de 2023.

Na época em que Lima assumiu a presidência da EBC, o ministro da Secom era Paulo Pimenta. Com a chegada de Sidônio, em janeiro deste ano, ele foi mantido no cargo.

Durante o período em que presidiu a EBC, Lima anunciou a integração de 15 canais de televisão e 20 de rádio à RNCP (Rede Nacional de Comunicação Pública), totalizando 177 emissoras de TV e 155 de rádio no sistema.

O objetivo principal da integração de novos canais, segundo Lima, era alcançar a população com conteúdo regional e, "com isso, combater as fake news e fortalecer a democracia".