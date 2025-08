'Quem sou eu?': quantas crises existenciais cabem dentro de uma vida?

Em algum momento da vida, quase todo mundo se depara com perguntas profundas como: "Quem sou eu?", "O que estou fazendo com a minha vida?" ou "Será que tudo isso faz sentido?". Essas inquietações marcam o início de uma crise existencial —um processo emocional e mental que envolve a perda ou a revisão de sentido, identidade e propósito.

A própria origem da palavra crise, do grego "krisis", remete a "decisão". É quando a vida pede uma pausa para repensar caminhos, reavaliar valores e redescobrir prioridades. Por isso, não é raro que quem atravessa esse período saia dele com mais clareza sobre si mesmo e sobre o que realmente importa.

Não existe uma quantidade certa, ou previsível, de crises existenciais que alguém pode enfrentar ao longo da vida. Luciana Oliveira, psicóloga pós-graduada em psicopatologia pelo Grupo PBE

Esse número varia conforme a personalidade, o contexto de vida, os eventos significativos e até o ambiente cultural de cada um. "Algumas pessoas passam por poucas ou nenhuma. Outras, por várias", acrescenta Oliveira. O que é comum a todas é que, em algum grau, as crises provocam desconforto, mas também abrem espaço para transformação.

Diferentes fases e seus gatilhos

As crises existenciais raramente acontecem por acaso. Em geral, são desencadeadas por eventos marcantes, quase sempre associados a períodos de transição. Estima-se que seja relativamente comum passar por três a cinco grandes crises existenciais ao longo da vida, principalmente nas fases da adolescência, entrada na vida adulta, meia-idade e velhice.

Na adolescência, as dúvidas sobre identidade, pertencimento e futuro ganham força. Para Oliveira, as crises existenciais costumam surgir diante de fatores como negligência familiar, bullying, pressão precoce para escolher uma carreira e dificuldades de aceitação. "Os adolescentes muitas vezes não têm maturidade e enfrentam fortes cobranças", ela explica. As expectativas externas, aliadas ao isolamento e à falta de apoio emocional, podem gerar confusão, tristeza e sentimentos de inadequação.

Na vida adulta, os gatilhos costumam estar ligados a frustrações profissionais, baixa autoestima, sobrecarga de responsabilidades, conflitos familiares ou afetivos, e à difícil conciliação entre desejos pessoais e exigências sociais. A busca por estabilidade, reconhecimento ou realização pode entrar em choque com o que realmente traz sentido e satisfação.

Na velhice, as preocupações existenciais tendem a se intensificar. "Especialmente diante do próprio envelhecimento (o que inclui aposentadoria, perda de entes queridos, declínio da saúde), da avaliação retrospectiva da própria vida e da percepção da proximidade da morte", informa a psiquiatra Lorena Azi, da Rede D'Or, em Salvador. Ainda assim, esse também pode ser um tempo de sabedoria e serenidade, especialmente quando a pessoa consegue se reconectar com seus valores essenciais e encontrar paz nas escolhas feitas.

Imagem: Thinkstock

Crise da meia-idade pode mudar tudo

Diferente das anteriores, que costumam estar ligadas à descoberta ou ao início de ciclos, a crise da meia-idade, geralmente entre os 35-40 e 50-60 anos, emerge com uma consciência aguda do tempo já vivido e do tempo que ainda resta. É quando surgem perguntas profundas e inevitáveis:

"Era essa a vida que eu queria?"

"O que construí até aqui realmente faz sentido?"

"Ainda dá tempo de mudar?"

"A meia-idade é, para muitos, um ponto de inflexão, um período de revisão", aponta a psiquiatra Juliana Orlando, médica pela UFPR (Universidade Federal do Paraná) e professora da Afya Educação Médica.

Segundo ela, questionamentos sobre o que foi feito ou deixado de fazer, tornam-se mais frequentes. Esse balanço existencial total costuma envolver uma avaliação retrospectiva da trajetória pessoal e comparações com os próprios ideais de juventude ou com padrões sociais de sucesso.

Nesse período, é comum sentir uma urgência por transformação. Muitas pessoas cogitam trocar de carreira, encerrar relacionamentos, mudar de cidade ou buscar experiências mais intensas, como se precisassem provar para si mesmas que ainda têm controle sobre o rumo da própria história. Também pode surgir um desejo de "autoresgate" —seja por meio de mudanças na aparência, ou reencontros com sonhos antigos.

Perdas significativas, mudanças econômicas inesperadas, o envelhecimento do corpo e a saída dos filhos de casa costumam intensificar ainda mais essa fase, reforçando a sensação de transição e instabilidade.

A proximidade simbólica da mortalidade, somada à percepção de que o tempo se tornou mais escasso, pode gerar angústia. "Mas, apesar disso, também pode abrir espaço para reavaliar escolhas e reconstruir um novo sentido para a vida", afirma Orlando.

Quando é crise e quando é doença?

É normal que uma crise existencial traga tristeza, insegurança e inquietação. Mas é importante saber diferenciar esse processo de transtornos como depressão e ansiedade generalizada.

Uma crise existencial saudável é dolorosa, mas costuma ter movimento: há altos e baixos, momentos de questionamento e outros de descoberta. A pessoa consegue funcionar minimamente em suas atividades diárias e, ainda que confusa, está envolvida em uma busca de sentido.

"Tende a ser transitória, sem comprometer áreas importantes da vida", reforça Lorena Azi.

Já quadros mais preocupantes apresentam sinais como apatia constante, isolamento, perda significativa de interesse por tudo, alteração no sono e apetite, sensação de vazio crônico ou pensamentos suicidas. Quando o sofrimento é intenso, desorganizador, paralisante e não passa com o tempo, é fundamental buscar ajuda profissional. Psicólogos e psiquiatras podem fazer a distinção adequada e oferecer o suporte necessário.

Como transformar crise em crescimento

Apesar da dor que provoca, a crise existencial pode se tornar um ponto de virada poderoso. A primeira chave está em aceitá-la como parte do caminho, e não como um problema a ser eliminado. Em vez de evitar o desconforto, é preciso escutá-lo. Esse incômodo carrega sinais valiosos do que precisa ser repensado, abandonado ou reinventado.

A psicoterapia é uma das ferramentas mais eficazes para atravessar esse processo com profundidade e segurança. "Outras estratégias incluem escrever sobre os próprios sentimentos, se expressar artisticamente por meio da música, dança, pintura ou fotografia, praticar meditação, entrar em contato com a natureza e dialogar com pessoas confiáveis", enumera Juliana Orlando.

Ler autores que abordam o sentido da vida também pode ajudar a ampliar a visão, oferecendo novas formas de compreender o que está acontecendo por dentro.

O importante é criar espaço para o autoconhecimento, entender o que precisa ser deixado e o que ainda faz a alma vibrar. Algumas pessoas descobrem novos caminhos profissionais, aprofundam vínculos afetivos ou ressignificam valores antigos. Outras encontram uma espiritualidade que nunca haviam acessado. Há algo que se rompe, sim, mas é justamente esse rompimento que abre a possibilidade de reconstrução.