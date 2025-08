Projeto de restauro traz à tona filme inacabado sobre chegada de nadadores japoneses ao Brasil em 1950

O pesquisador Tomyo Ito Costa, pós-dourando em Cinema, da ECA-USP, participou em Lyon, em junho, de um colóquio internacional sobre a produção cinematográfica nipo-brasileira. Ele falou sobre o misterioso e inacabado filme "A Visita dos Nadadores Japoneses ao Brasil", de 1950, e sobre o projeto Nitratos, de recuperação de antigos filmes do acervo da Cinemateca Brasileira.

Patrícia Moribe, enviada especial da RFI a Lyon

O Projeto Nitratos (2023-2024), integrante do programa Viva Cinemateca, teve como objetivo a conservação, catalogação e digitalização de filmes em nitrato de celulose, um material antigo e frágil, que compõe a coleção mais antiga do cinema brasileiro. Essas obras foram produzidas nas cinco primeiras décadas do século XX.

Até maio de 2024, o projeto recuperou e digitalizou cerca de 3.000 rolos de filmes, totalizando aproximadamente 1.895 títulos. O pesquisador Tomyo Costa Ito trabalhou no projeto de fevereiro a novembro de 2023.

A Cinemateca Brasileira possui o maior acervo audiovisual da América do Sul, com cerca de 40 mil títulos e mais de 1 milhão de documentos. Sua principal função é preservar a memória da produção audiovisual brasileira, armazenando e restaurando filmes há 75 anos.

Nadadores Japoneses

O pesquisador Tomyo Costa Ito participou do Projeto Nitratos. Ele escolheu trabalhar um filme específico: "A Visita dos Nadadores Japoneses ao Brasil", de 1950, que registra a turnê dos melhores nadadores japoneses da época pelo país. Eles visitaram diversas cidades, principalmente em São Paulo, que possuíam grandes comunidades de imigrantes e seus descendentes.

A análise de Tomyo revela que o filme, com elementos estéticos de cinejornais, funciona como uma "certa propaganda do desenvolvimento do estado de São Paulo na época", detalha o pesquisador. Os governantes buscavam transmitir uma imagem de modernidade e desenvolvimento, associando o desempenho dos atletas japoneses ao progresso econômico. Além das competições, o filme também promove as cidades, destacando a economia e a agricultura, como a produção de café. A obra contribui para a "construção de uma imagem dessa comunidade japonesa, que é muito, no filme, associada ao trabalho, à performance", explica Tomyo.

O filme apresentou um desafio de pesquisa, pois é anônimo, sem créditos ou cartelas. Tomyo precisou pesquisar o próprio conteúdo do filme e usar jornais da época para obter informações sobre a visita dos nadadores.

Paralelos de propagandas de governo

Embora temática e geograficamente distinta, a pesquisa atual de Tomyo Costa Ito mantém a relação com a história e o cinema. Ele agora investiga a propaganda do Khmer Vermelho, o regime autoritário do Camboja nos anos 1970.

Segundo Tomyo, esses filmes "dialogam" com a produção sobre os nadadores japoneses por buscarem transmitir uma mensagem específica. No caso do Camboja, a propaganda visava promover o governo socialista, mesmo que grande parte de seu conteúdo não refletisse a realidade, sendo usada para manipular.