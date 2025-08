Prisão domiciliar é vingança de Moraes por sanções da Magnitsky, diz Flávio

Do UOL, em São Paulo

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou hoje que a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), de decretar a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é uma "vingança" pela sanções da Lei Magnitsky.

O que aconteceu

"É uma clara demonstração de vingança as sanções que ele [Moraes] sofreu pela Lei Magnitsky", disse o senador. Na semana passada, Moraes sofreu sanções financeiras da Lei Global Magnitsky, uma das mais severas disponíveis para Washington punir estrangeiros que considera autores de graves violações de direitos humanos e práticas de corrupção.

É a primeira vez que uma autoridade brasileira foi punida pela Lei Magnitsky. A legislação foi criada em 2016 para punir cidadãos russos envolvidos em violações dos direitos humanos e corrupção e, em meio ao lobby do deputado Eduardo Bolsonaro, o governo Trump decidiu aplicar a punição a Moraes, que conduz as ações penais e investigações que atingem diretamente o ex-presidente Bolsonaro e seus aliados.

Lei prevê três tipos de punição. Restrição de acesso ao território dos Estados Unidos, congelamento de bens no país e impedimento de fazer transações financeiras em dólar com toda e qualquer instituição bancária que atue no país.

Flávio afirmou que recebeu a notícia da prisão domiciliar do pai com "muita indignação". "Estamos oficialmente em uma ditadura, onde uma única pessoa decreta a prisão de um ex-presidente da República. Uma pessoa honesta e correta, que, ao longo de toda essa perseguição que ele vem sofrendo, nesse processo que é de fachada, um jogo de cartas marcadas, era tudo que Moraes queria: se vingar do presidente Bolsonaro", disse o senador em entrevista à CNN.

O parlamentar cobrou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), após o ministro Moraes citar que Flávio publicou imagens de Bolsonaro em suas redes. "Meu presidente Davi Alcolumbre, o que o senhor vai fazer em relação a isso? Sou um senador da República. Eu quero a proteção da minha Casa. Fui eleito assim como o senhor foi também."

Moraes deve passar por processo de impeachment, disse Flávio. "Ele [Moraes] deve sofrer processo de impeachment, que deveria ter começado muito antes. O Brasil está uma bagunça porque o Senado Federal não está fazendo sua parte."