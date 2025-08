Com Michelle longe da Paulista, Nikolas vira protagonista de ato da direita

Com um discurso forte e chamada de vídeo para Jair Bolsonaro direto da avenida Paulista, em São Paulo, Nikolas Ferreira (PL-MG) foi o principal nome dos atos de domingo, convocados pelo pastor Silas Malafaia e a extrema direita. Michelle Bolsonaro estava em Belém, palco de menor visibilidade, e fez um discurso que reverberou menos nos noticiários.

O que aconteceu

Ovacionado desde que assumiu o microfone, Nikolas foi o protagonista da direita. A manifestação em São Paulo era o ponto alto do final de semana e a fala do deputado foi o ápice do protesto na Paulista.

Em tom de confronto, ele declarou que o ministro do STF Alexandre de Moraes "se lascou". Em outra parte do discurso, desafiou: "Não vamos nos curvar a você". O parlamentar também debochou da calvície do ministro do STF. "Eu posso usar cartão de crédito, posso usar rede social e também posso usar pente de cabelo."

O público respondeu à ironia com gritos e aplausos. Nikolas foi ainda mais exaltado quando acionou o principal nome da direita do país. De cima do carro de som, o deputado ligou para Jair Bolsonaro, dizendo que o ex-presidente precisava ver como a Paulista estava.

Michelle Bolsonaro durante manifestação contra Lula e Moraes em Belém Imagem: Bruno Koressawa/Divulgação

Michelle teve um domingo mais discreto. A ex-primeira-dama escolheu Belém para participar da manifestação e estava cercada por nomes menos expressivos do bolsonarismo. No sábado, já no Pará, Michelle se emocionou ao falar das medidas cautelares contra Bolsonaro. "Com certeza meu galego está assistindo", disse, fungando. "Não é fácil enfrentar o sistema."

Michelle concentrou ataques ao presidente Lula, a quem chamou de "cachaceiro sem-vergonha". Os atos de ontem, principalmente os da Paulista e do Rio, tiveram caráter mais radical, com oradores mais ácidos contra o STF e Moraes e atacando os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados.

A postura de Michelle foi a mesma de Tarcísio de Freitas no protesto da direita realizado em junho. Sem o sobrenome de maior prestígio na oposição, o governador de São Paulo, à época, foi criticado por não atacar o STF e Alexandre de Moraes.

O protagonismo de Nikolas foi na contramão do esperado pela militância bolsonarista. Pesquisa Datafolha indicou que 23% dos eleitores de Bolsonaro defendem que o ex-presidente apoie Michelle caso não possa concorrer à presidência em 2026 —maior percentual entre todos os nomes pesquisados. Nikolas não constou no levantamento por não ter idade para disputar o Planalto.

Nikolas Ferreira foi o principal nome da manfestação da direita no último domingo Imagem: Reprodução

Ato sem Bolsonaro espalha a família pelo país

O ato de ontem foi o primeiro sem Bolsonaro. O ex-presidente não pode participar porque está de tornozeleira eletrônica e proibido de sair de casa durante os finais de semana.

Havia expectativa de que Michelle assumisse o comando da direita a partir deste domingo. A informação de que ela escolheu estar no Pará causou estranheza e irritação entre lideranças do bolsonarismo. A ex-primeira-dama justificou que no sábado estaria em Marabá (PA) para um evento do PL Mulher.

O movimento foi visto como erro político pessoal e para a oposição. Ela ficou em um local de menor visibilidade. Além disso, a ausência na Paulista poderia atrapalhar na adesão da militância. As palavras "teimosia" e "birra" foram usadas para classificar a decisão de Michelle.

Existe bastante expectativa do PL em relação ao potencial político dela. A ex-primeira-dama tem melhor desempenho que os filhos de Bolsonaro no enfrentamento com Lula numa eventual corrida presidencial, aponta o Datafolha:

Lula x Michelle: 48% a 40%

Lula x Flávio: 48% a 37%

Lula x Eduardo: 49% a 37%

Sem Tarcísio ou integrantes da família Bolsonaro, o discurso de Nikolas foi considerado o ápice do ato. O resultado foi mais menções e exposição nas redes sociais, território em que o parlamentar já tem bastante penetração.

Flávio Bolsonaro participou do ato no Rio e comparou o pai ao ex-presidente sul-africano Nelson Mandela. A comparação não é nova e ela é feita em meio a um discurso de perseguição contra o ex-presidente. O senador também ligou para o pai de cima do carro de som e fez postagens ao longo do dia destacando a tornozeleira e o isolamento do ex-presidente.

Carlos Bolsonaro foi a Santa Catarina. Ele é cotado para concorrer ao Senado no estado e participou de dois atos. Em Criciúma, pela manhã, fez corpo-a-corpo com militantes. Na sequência, foi a Florianópolis para a principal manifestação do estado.

Nikolas colheu louros da presença do público. Com o parlamentar como principal orador, foram 37,6 mil pessoas na Paulista, de acordo com o Monitor do Debate Político da USP. O número é o triplo do registrado no último protesto, em junho (12,4 mil).

'Direita sob ataque' instigou a militância. O discurso de perseguição entre lideranças da direita não é novo, mas, na avaliação de aliados do ex-presidente, a tornozeleira eletrônica em Bolsonaro ampliou a indignação de seus apoiadores.

Nikolas participou de duas manifestações no domingo. Antes da Paulista, ele esteve no protesto em Belo Horizonte com o mesmo script: críticas a Alexandre de Moraes e chamada de vídeo para o ex-presidente.

Deputado mineiro costuma ser apontado pelas lideranças do PL como 'fenômeno'. O partido não esconde que enxerga no deputado potencial de presidenciável no futuro.