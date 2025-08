Preta Gil não escreveu carta a Bolsonaro; vídeo foi gerado por IA

Conteúdo falso usa trecho inventado e manipula contexto de diálogo antigo da cantora com o ex-deputado.

Não é verdade que a cantora Preta Gil, que morreu em 20 de julho, tenha deixado uma carta pedindo perdão ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), diferentemente do que afirmam vídeos virais no YouTube.

Os conteúdos foram gerados por inteligência artificial. Um deles começa com o que seria um trecho da falsa carta - "Se um dia eu partir e não puder mais pedir perdão em vida, que essa carta fale por mim" - e tira alguns fatos de contexto. O vídeo, por exemplo, cita um episódio do extinto programa "CQC" em que Preta fez uma pergunta a Bolsonaro, o que de fato ocorreu, em 2011. Mas mente ao afirmar que a artista teria tentado constranger o político. Na ocasião, ela perguntou como ele reagiria se um filho se apaixonasse por uma negra, e Bolsonaro respondeu: "Eu não vou discutir promiscuidade com quem quer que seja. Eu não corro esse risco. Meus filhos foram muito bem educados e não viveram em um ambiente como, lamentavelmente, é o seu".

O uso de IA pôde ser detectado a olho nu. A imagem de um homem que seria o apresentador do conteúdo é típica da ferramenta, o que se conclui ao observar a forma como a figura mexe a boca, os olhos e as mãos.

O Comprova também fez uma consulta no Hive Moderation, plataforma que reconhece o uso de IA que pode ser usada por qualquer pessoa que desconfie de uma imagem. Segundo a tecnologia, há 99% de chance de o vídeo verificado aqui ter sido gerado por IA.

Quem criou o conteúdo investigado pelo Comprova

Conteúdos dizendo que Preta teria se arrependido do que falou sobre Bolsonaro começaram a ser publicados dois dias após sua morte. O primeiro deles, sobre mentiras que Preta teria dito sobre o ex-presidente, foi visualizado 130 mil vezes até a publicação deste texto. Ele foi um dos vídeos mais vistos do canal - de 85 publicados, 53 tinham menos de 15 mil visualizações até a publicação deste texto

O vídeo verificado pelo Comprova foi o terceiro sobre Preta (o segundo era sobre pontos que ela falou que supostamente acabaram acontecendo com ela) e o mais visto até a publicação deste texto, com 1,4 milhão de visualizações. Depois, o canal ainda inventou que a artista teria enviado um áudio para a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e que o ex-presidente teria surpreendido "no adeus a Preta Gil".

O Comprova tentou contatar o responsável pelo canal que publicou os vídeos, mas não houve resposta até a publicação deste texto.

Por que as pessoas podem ter acreditado

O vídeo traz elementos típicos dos conteúdos de desinformação, como o uso de linguagem alarmista. "A verdade que ninguém quer contar", "o Brasil todo quer saber" e "se um dia sumirem com esse canal, você ainda vai poder me encontrar" são algumas das expressões utilizadas.

Outra técnica é o uso de caixa alta. O título do vídeo é "PRETA GIL ELA ESCREVEU PRA BOLSONARO ANTES DE MORRER? O CONTEÚDO VAZOU!". Ao usar letras garrafais, os desinformadores tentam criar o sentimento de urgência, pois sabem que, dessa forma, têm mais chance de que as pessoas não reflitam se o conteúdo faz ou não sentido e acreditem nele.

Dizer que a carta de uma artista conhecida nacionalmente teria "vazado" aguça a curiosidade dos internautas e, ao afirmar que "começou a circular em diversos perfis independentes de jornais e páginas de fofoca", o vídeo tenta passar uma sensação de credibilidade - que não existe.

Fontes que consultamos: Reportagens sobre Preta e Bolsonaro e o detector Hive Moderation.

