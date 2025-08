Um dos desafios centrais da economia brasileira é melhorar os resultados das finanças do país. Este é o único caminho para viabilizar taxas de juros mais baixas, condizentes com níveis elevados de investimentos. A prosperidade passa por reorganizar a macroeconomia e, portanto, as contas públicas, sem descuidar do balanço de pagamentos, isto é, da solvência externa.

A busca por resultados fiscais alinhados aos objetivos do Novo Arcabouço Fiscal (Lei Complementar nº 200/23) já seria um alento. Contudo, o ideal é ir além, retomando uma política clara de geração de superávits primários, como FHC ensinou e Lula, apesar de acusá-lo de ter legado "herança maldita", copiou; ao menos por um período.

Colunistas do UOL

O quadro geral atual é de relativo controle, mas os principais problemas estruturais seguem sem solução. A dívida cresce e o gasto financeiro, na ausência de superávits primários, drena as possibilidades de crescimento econômico sustentável.

As previsões para 2025 esboçam um déficit na casa de R$ 80 bilhões (0,6% do PIB) para o governo central. Esse saldo é conhecido como primário, isto é, não leva em conta os gastos com juros da dívida pública e as receitas de cunho financeiro. Incluídas essas variáveis, o chamado déficit nominal corresponde a R$ 954 bilhões (7,5% do PIB).

Se agregarmos os outros componentes do setor público, a exemplo dos estados e municípios, a conta ultrapassa R$ 1 trilhão. A dívida pública bruta, alimentada por esses resultados, deve encerrar o ano em R$ 10,1 trilhões (79,6% do PIB).

Como se vê, o peso dos gastos com juros é significativo na evolução das finanças públicas brasileiras. De janeiro a junho, o pagamento de juros já soma R$ 416,7 bilhões. O saldo primário do setor público, por sua vez, foi positivo em R$ 22 bilhões. Assim, o déficit nominal no primeiro semestre do ano foi de R$ 394,6 bilhões, melhor que os R$ 498,2 bilhões obtidos no primeiro semestre de 2024.

É verdade que as contas desta primeira parte de 2025 foram beneficiadas pela dinâmica menos intensa do gasto público federal, em razão da demora na aprovação do Orçamento. Além disso, diferentemente do ocorrido no ano passado, os precatórios não foram antecipados para os meses iniciais. As receitas também ajudaram, na esteira de um desempenho econômico melhor que o esperado.

A dívida pública bruta encerrou o semestre em 76,6% do PIB, frente aos 76,9% do PIB observados em junho de 2024. Apesar disso, está em trajetória de crescimento, sobretudo quando comparada ao final de 2022 (71,7% do PIB). As projeções mais recentes da Instituição Fiscal Independente (IFI) do Senado Federal, que vem fazendo um excepcional trabalho de acompanhamento das contas públicas, emitindo constantes alertas à Administração Pública, mostram uma trajetória de contínuo crescimento ao longo da próxima década.

A saber, os gastos com juros aumentam e diminuem de acordo com a necessidade de financiamento do Estado. As pressões por maior volume de títulos públicos (dinheiro emprestado de quem tem poupança) levam o mercado a requerer juros mais elevados. O governo não tem alternativa a não ser sancionar esse custo.

Uma maneira de reduzi-lo é retomar a política de superávits primários, evidenciando maior capacidade de pagamento dos compromissos passados, presentes e futuros. Isso também colaboraria para melhorar a composição da dívida pública. Hoje, metade da dívida emitida pelo Tesouro está atrelada à própria Selic, fato que contribui para manter os juros mais altos.

Em 2003, o Presidente Lula recebeu do Presidente FHC um superávit primário de 3,2% do PIB, considerando-se as estatísticas do Banco Central para o setor público consolidado. Lula não só manteve como ampliou esse esforço fiscal. Em abril de 2005, no acumulado em 12 meses, o superávit chegou a bater impressionantes 4,1% do PIB.

Os gastos com juros, que chegaram ao pico de 9,5% do PIB, em agosto de 2003, despencaram para 4,8% do PIB em julho de 2009. Esse resultado comprova o êxito da política de superávits primários. Em outubro de 2008, o déficit nominal do setor público aproximou-se de 1,3% do PIB, menor nível da série. Se essa política tivesse sido preservada, no lugar de ter-se adotado a chamada contabilidade criativa, o país, hoje, seria outro. Estaríamos convivendo com juros reais civilizados e o crescimento econômico seria maior, com inflação mais baixa.

O desafio fiscal, agora, não é diferente do que se colocava no pós-estabilização, em meados dos anos 1990. A tarefa primordial é retomar a geração de superávits primários, único caminho para reduzir os juros e, com eles, derrubar o gasto financeiro, que consome recursos essenciais ao financiamento das políticas públicas.

Há diversos meios para isso. Listo alguns deles: sanear as contas da previdência (com destaque às aposentadorias rurais); resolver a assimetria no tratamento das pensões e aposentadorias dos militares; cortar emendas parlamentares; desindexar e desvincular os gastos obrigatórios; reduzir os subsídios financeiros (que são despesas primárias), diminuir os gastos tributários; rever a regra do Fundeb; eliminar programas ineficientes (exemplo: Abono Salarial); e regulamentar a aplicação do teto remuneratório constitucional para o serviço público.

Essa agenda levaria o país a um quadro completamente distinto do atual. As condições macroeconômicas passariam a combinar: juros reais mais baixos, mantido o equilíbrio no balanço de pagamentos, com superávit primário suficiente e perene. Consequentemente, estaria pavimentada a base para o desenvolvimento econômico mais justo; para todos.