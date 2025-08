Polonês é encontrado morto com mãos amarradas em casa na zona sul de SP

Do UOL, em São Paulo

Um idoso polonês foi encontrado morto, na tarde de ontem, na própria casa na Vila Santa Catarina, na zona sul de São Paulo.

O que aconteceu

Vítima, de 73 anos, estava com as mãos amarradas ao lado da cama. O corpo de Andreas Josef Malik de Abreu foi encontrado por agentes da GCM (Guarda Civil Metropolitana) de São Paulo.

Vizinhos acionaram a GCM após ouvirem barulhos na residência. Agentes viram que o portão da casa de Andreas estava danificado.

Dois suspeitos aparecem em imagens de câmeras de segurança entrando no local. Policiais civis do DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa) e a perícia foram acionados ao local. Em análise de imagens registradas por câmeras de residências próximas, foi constatado que dois criminosos invadiram o local e saíram com objetos envoltos em lençóis, não sendo possível constatar, até o momento, o que foi roubado.

Polícia aguarda laudos do Instituto de Criminalística e do Instituto Médico Legal. O caso foi registrado como latrocínio no 16° DP (Vila Clementino).

Idoso era natural de Varsóvia, capital de Polônia. Em seu LinkedIn, ele escreveu que falava nove línguas. Nas redes sociais, Andreas costumava vender itens de colecionador, como capacetes usados durante a Segunda Guerra Mundial.