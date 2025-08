Policial morto ao escoltar preso em MG realizava sonho de construir pousada

O policial penal morto durante a escolta de um preso em um hospital de Belo Horizonte comemorava a realização do sonho de empreender no ramo de hospedagem.

O que aconteceu

Euler Oliveira Pereira Rocha, 42, era policial penal desde 2009 e investia na construção de uma pousada em Ribeirão das Neves (MG). O Recanto Pittbull, iniciado no ano passado, contava com sauna, piscina aquecida, quadra de esportes e hospedagem com três quartos. Rocha divulgava o andamento das obras em um perfil nas redes sociais.

Cinco dias antes de morrer, ele postou um vídeo comemorando os primeiros hóspedes. Publicada no perfil do empreendimento, a gravação mostra o policial de uniforme e colete à prova de balas, ao volante de um carro, falando sobre o fim de semana.

Ele agradece a Deus e relata o fim de semana com três locações seguidas. "Agradecer ao papai do céu. A ele toda honra e toda glória. Aluguei o sítio na sexta, no sábado e no domingo, para clientes diferentes. Vai ser o melhor espaço da região e com melhor preço, não vai ter outro", disse.

Após sua morte, mensagens de luto destacaram a trajetória e o sonho interrompido do policial. Colegas de profissão lamentaram a morte. "Todos nós do sistema estamos em luto. Sem palavras para descrever essa perda", escreveu um agente.

Amigos e familiares relembraram momentos recentes e o projeto empreendedor. "Ele todo feliz com as realizações dos seus sonhos, deixou um legado de garra e determinação", escreveu um amigo. Um primo completou: "Que Deus te receba de braços abertos. Nunca vou me esquecer da sua pessoa, eternamente em nossos corações". O velório e o sepultamento ocorreram na manhã de hoje em Justinópolis.

Escolta termina em morte

Rocha foi morto durante a escolta de um preso no Hospital Luxemburgo, em Belo Horizonte. O crime ocorreu na madrugada de domingo, quando o detento entrou em luta corporal com o policial, roubou sua arma e atirou contra ele. Mesmo socorrido, ele não resistiu aos ferimentos.

Após o disparo, o preso vestiu a farda do policial e fugiu do hospital. Câmeras de segurança registraram o homem saindo do prédio de boné e mochila, antes do amanhecer, sem ser abordado. Ele foi capturado pela Polícia Militar pouco depois.

O detento tem passagens por crimes como tráfico, furto e homicídio. Segundo a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais), ele está no sistema prisional desde 2018 e havia sido transferido em julho para a Penitenciária José Martinho Drumond, em Ribeirão das Neves.

A Polícia Civil de Minas Gerais investiga o caso. A Sejusp informou que abriu um procedimento interno para apurar a ocorrência. Em nota, o sindicato dos policiais penais cobrou rigor nas investigações e destacou os riscos enfrentados pela categoria no exercício da função.