PIS de agosto: veja quando o governo paga o abono salarial em 2025

Os profissionais que nasceram em novembro e dezembro já têm data confirmada para o recebimento do abono salarial referente ao ano de 2025. De acordo com o cronograma divulgado oficialmente, os depósitos para esse grupo começam em 15 de agosto, marcando o encerramento do calendário de liberações deste ano.

Quem pode receber o abono?

O benefício é destinado a quem trabalhou com carteira assinada - tanto no setor privado quanto no serviço público - por pelo menos 30 dias em 2023. Também é necessário que a média salarial não tenha ultrapassado dois salários mínimos mensais no período (R$ 2.640,00) e que o trabalhador esteja cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos.

Outro ponto importante é que os dados do vínculo empregatício devem ter sido corretamente enviados pelo empregador. Isso ocorre por meio da RAIS (prazo até 15 de maio de 2024) ou do eSocial (prazo até 19 de agosto de 2024), dependendo do regime de contratação.

O valor do abono varia de acordo com o número de meses trabalhados no ano-base de 2023, tendo como referência o salário mínimo vigente em 2025, fixado em R$ 1.518.

Segundo projeções do governo, cerca de 25,8 milhões de trabalhadores devem ser beneficiados com o abono salarial neste ano, totalizando aproximadamente R$ 30,7 bilhões em recursos destinados ao programa.

Como fazer a consulta e sacar o valor?

A verificação do direito ao abono pode ser feita por diferentes canais: pelo app Carteira de Trabalho Digital, pelo site Gov.br, pelo telefone 158 (Central Alô Trabalho) ou ainda em uma unidade do Ministério do Trabalho.

Os beneficiários com conta na Caixa Econômica Federal terão o valor creditado diretamente em conta corrente ou poupança. Quem é cliente do Banco do Brasil poderá usar o PIX, fazer transferência via TED ou sacar presencialmente nas agências. Já os demais receberão por meio da poupança social digital, automaticamente aberta pela Caixa.

Pagamento do PIS em 2025

Nascidos em novembro e dezembro: pagamento a partir de 15 de agosto. Este será o último repasse do PIS no ano.