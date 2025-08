PF apreende celular na casa de Bolsonaro após Moraes decretar prisão

Do UOL, em Brasília, e colunista do UOL

A Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e apreendeu um aparelho celular que pertencia a ele.

O que aconteceu

PF cumpriu ordens de ministro. Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou busca e apreensão de um aparelho celular com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em Brasília. Na operação, a PF também cumpriu a intimação para prisão domiciliar de Bolsonaro.

Este foi o segundo celular de Bolsonaro apreendido. Outro aparelho foi confiscado pela Polícia Federal durante uma operação em julho.

Bolsonaro tem de cumprir prisão domiciliar. Moraes também vai precisar autorizar visitas que não sejam de seus advogados.

Moraes decretou a prisão domiciliar de Bolsonaro por transmissões com ele em atos de ontem. Para o ministro, a divulgação de imagens do ex-presidente com tornozeleira e a aparição pelo celular em manifestações afrontaram a decisão do STF.

Mesmo sem falar nada, Bolsonaro teria desrespeitado ordem de não usar redes. Para Moraes, a conduta buscou gerar material "pré-fabricado" para alimentar militância bolsonarista e atacar o STF.

Defesa de Bolsonaro ainda não se pronunciou. Os advogados do ex-presidente foram procurados pela reportagem por telefone e mensagens, mas ainda não se manifestaram.

O ministro afirma que o ex-presidente usou subterfúgios para desrespeitar as ordens que haviam sido impostas, como a de não usar redes sociais. Ele diz que Bolsonaro participou de evento no qual "exibe o aparelho de monitoramento eletrônico, proferindo discurso para ser exibido nas plataformas digitais".

Foram realizadas diversas postagens sobre Bolsonaro em redes sociais de terceiros, afirmou Moraes. "Em especial por 'milícias digitais' e apoiadores políticos previamente coordenados para a divulgação das condutas ilícitas que, eventualmente, poderiam ser praticadas por Jair Messias Bolsonaro, sejam em entrevistas, sejam em atos públicos."

Ex-presidente estava usando tornozeleira eletrônica. "Em face do reiterado descumprimento das medidas cautelares impostas anteriormente decreto a prisão domiciliar de Jair Messias Bolsonaro", diz a decisão.

Ministro fala em "modus operandi criminoso" com utilização de redes sociais de terceiros. Ele ressalta que apoiadores de Bolsonaro e seus filhos, deliberadamente, utilizaram as falas e a participação — ainda que por telefone e pelas redes sociais — , do réu para a propagação de ataques e impulsionamento dos manifestantes com a nítida intenção de pressionar e coagir" o STF.