Peixe cai do céu, causa fogo em vegetação e deixa pessoas sem luz no Canadá

Do UOL, em São Paulo

Moradores de Ashcroft, uma vila de 1.600 pessoas no Canadá, ficaram momentaneamente sem luz após um peixe cair na fiação elétrica da região.

O que aconteceu

Peixe foi solto por uma águia-pesqueira, uma ave de rapina. Ao cair, ele tocou simultaneamente em dois fios, causando instabilidade na rede elétrica e espalhando fagulhas sobre a grama seca. O caso aconteceu na última quarta-feira.

Animal que soltou o peixe na rede elétrica foi uma águia-pesqueira, segundo os bombeiros locais Imagem: Chuck Homler / FocusOnWildlife.Me/Creative Commons

As fagulhas começaram um incêndio na área. O fogo destruiu uma área de 5.400 m², mas foi controlado rapidamente com 18.000 litros de água.

Peixe caiu em ligação elétrica e causou foco de fogo no Canadá Imagem: Ashcroft Fire Rescue/Facebook

Bombeiros acreditam que a águia tenha pescado o peixe a três quilômetros do ponto da queda. "A suspeita é de que, pelo tamanho do peixe e pelo calor do dia, a ave cansada deixou a presa cair", afirmou o serviço de bombeiros local em publicação nas redes sociais.

Ninguém foi ferido pelo fogo. A ave que teria derrubado o peixe foi encontrada bem e caçando na região na sexta-feira.