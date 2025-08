Perfil posta tornozeleira que seria de Marcos do Val e depois apaga

Uma página de Facebook que tem o nome do senador Marcos do Val (Podemos-ES) postou uma foto do que seria a perna dele com a tornozeleira eletrônica e apagou pouco tempo depois.

O que aconteceu

Postagem pode levar à prisão. O parlamentar está proibido, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), de fazer postagens nas redes, ainda que de forma indireta ou por terceiros, e pode ser preso se fizer isso.

Página "Senador Marcos do Val" usa foto do parlamentar. O perfil tem feito postagens a respeito do senador, inclusive com a nota de sua defesa em que afirma que não teria descumprido a decisão do STF ao deixar o Brasil com o passaporte diplomático.

O senador Marcos do Val em foto diante de parque da Disney, nos EUA, para onde viajou de férias em julho Imagem: Facebook

Página é seguida por familiares do senador, inclusive a esposa. Segundo apurou o UOL, seria uma espécie de "fan page" do senador. A reportagem não conseguiu contato com senador ou sua defesa para comentar o caso.

Senador já foi multado por postagens de terceiros no ano passado. Caso foi revelado pelo UOL. Agora, porém, Moraes deixou claro que o descumprimento da ordem, ainda que por meio de perfis não ligados diretamente a ele, devem levar à prisão.

Do Val chegou em Brasília às 6h49 de hoje, em um voo da Gol vindo de Miami. O senador driblou uma proibição do STF ao viajar para os Estados Unidos.

Ele usou seu passaporte diplomático para passar férias com a família na Disney. Moraes havia determinado o cancelamento e recolhimento dos passaportes do parlamentar, decisão que foi chancelada pela Primeira Turma do Supremo. Apesar disso, ele nunca devolveu os documentos e, como o passaporte diplomático só pode ser cancelado pelo Itamaraty, ele conseguiu deixar o país.

Para Moraes, a viagem demonstra o "absoluto desrespeito" do senador às restrições. Na decisão, o ministro lembra que Do Val pediu o desbloqueio de seus bens antes, publicando inclusive um vídeo em que mostra uma geladeira vazia para dizer que estava passando necessidade, mas que viajou ao exterior por mais de dez dias logo em seguida.

Em nota, a defesa do senador disse que as medidas cautelares determinadas por Moraes "ultrapassam o limite da razoabilidade". "Em nenhum momento o senador esteve proibido de se ausentar do país, tampouco representou risco de fuga, já que comunicou previamente sua viagem à presidência do Senado Federal e ao próprio STF", diz o texto. "Além de inviabilizar o exercício do mandato para o qual foi democraticamente eleito