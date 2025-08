ONU vai retomar negociações sobre poluição de plásticos em meio a desafios para países em desenvolvimento

A partir de terça-feira (5), começa em Genebra uma sessão de negociações das Nações Unidas sobre a poluição de plásticos, que se tornou uma questão sanitária de grande importância. Representantes de quase 180 países se reunirão para o debate que se concentra na necessidade de reduzir a produção de plástico ou de se limitar a melhores esforços de reciclagem, com a ambiciosa missão de negociar o primeiro tratado mundial para eliminar a poluição de plástico.

Em 1950, eram produzidas 2 milhões de toneladas de plástico no mundo. Em 2022, esse número saltou para 475 milhões e pode triplicar e ultrapassar 1 bilhão de toneladas até 2060, caso as tendências atuais se mantenham, segundo as projeções da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). A indústria do plástico é responsável por 4% das emissões de CO? no mundo.

Além disso, a quantidade de resíduos plásticos no solo e nos cursos de água, dos picos das montanhas até os oceanos, dobrará até 2040, de acordo com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), que coordena as negociações da ONU.

A constatação levou a organização a lançar, há três anos, um ciclo de negociações para tentar conter a poluição de plástico em Genebra. Em dezembro, uma rodada organizada em Busan, na Coreia do Sul, presidida pelo diplomata equatoriano Luis Vayas Valdivieso, foi considerada um fracasso porque um grupo de países produtores de petróleo, como Arábia Saudita, Irã e Rússia, bloqueou qualquer avanço por interesses comerciais.

"Apenas um quarto das moléculas plásticas foi objeto de avaliação científica, pois seu número está em constante evolução. No entanto, desse quarto, dois terços são problemáticos em termos de toxicidade direta, ou seja, sem levar em conta os efeitos combinados", explica à revista francesa Les Echos, Henri Costa-Bourgeois, diretor de assuntos públicos da Fundação Tara, dedicada ao oceano, sediada em Paris.

O equatoriano Valdivieso publicou, após o fracasso do encontro na cidade sul-coreana de Busan, um projeto de texto com mais de 300 pontos de divergências que deverão ser negociados até 14 de agosto, antes da conclusão de um tratado. O mais difícil é incluir, ou não, uma limitação da produção de plásticos novos.

Por enquanto, as negociações estão apenas na fase de redação de um tratado internacional, que deverá ser ratificado para se tornar operacional e com base legal para ser cumprido. "No momento, quase todo o texto está ainda sujeito a alterações", precisa Henri Costa-Bourgeois, o que significa que a versão definitiva ainda está muito distante.

Contexto complexo para países em desenvolvimento

Apesar da extrema complexidade da negociação, que afeta interesses antagônicos - produtos químicos ou desenvolvimento econômico contra o meio ambiente e a saúde -, "é bastante provável sair de Genebra com um tratado", declarou recentemente a dinamarquesa Inger Andersen, diretora-executiva do PNUMA.

"O contexto é difícil", acrescentou uma fonte diplomática que pediu anonimato, "já que não se pode descartar completamente o que está acontecendo em outros âmbitos do multilateralismo, como o novo papel dos Estados Unidos ou os Brics, que estão trabalhando para se reorganizar".

Os desafios "atraem muita atenção dos países em desenvolvimento, seja porque são produtores de plástico com alto risco de impacto em suas economias se o tratado for adotado ou porque sofrem com a poluição e exigem responsabilidades", destacou a mesma fonte.

Plástico, saúde e meio ambiente

O crescimento do uso do material se explica pelas suas utilidades variadas. O plástico está presente em todos os aspectos do nosso cotidiano e em diversos setores: saúde, construção civil, indústria automobilística, aeronáutica, mobiliário, alimentação, entre outros. Em contrapartida, a taxa de reciclagem é de menos de 10% dos resíduos plásticos, e metade da produção é de plásticos descartáveis.

Com a decomposição em micro e nanoplásticos que contaminam os ecossistemas, os polímeros penetram no sangue e nos órgãos humanos, segundo estudos recentes. As consequências, ainda desconhecidas para a saúde das gerações atuais e futuras, são denunciadas por um grupo de quase 450 cientistas de 65 países que acompanham os debates.

Outro ponto delicado é a elaboração de uma lista de produtos químicos considerados "problemáticos" para a saúde ou o meio ambiente: os PFAS - conhecidos como 'poluentes eternos' -, os disruptores endócrinos, os ftalatos e os bisfenóis, entre outros.

"O caminho mais provável é um esboço que será chamado de tratado, mas que precisará de financiamento, coragem e alma para ser realmente eficaz", declarou à AFP Bjorn Beeler, diretor da Rede Internacional de Eliminação de Poluentes (IPEN), com sede na Suécia.

RFI com AFP