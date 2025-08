Netanyahu diz que instruirá militares como proceder em Gaza para atingir metas da guerra

JERUSALÉM (Reuters) - O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netaynahu, disse na segunda-feira que reunirá seu gabinete de segurança nesta semana para discutir como instruir os militares a prosseguir em Gaza e atingir todos os seus objetivos de guerra.

"Precisamos continuar unidos e lutando juntos para atingir todos os nossos objetivos de guerra: a derrota do inimigo, a libertação de nossos reféns e a garantia de que Gaza não representará mais uma ameaça a Israel", afirmou Netanyahu no início de uma reunião regular do gabinete.

Ele não especificou quando a reunião do gabinete de segurança será realizada.

(Reportagem de Steven Scheer)