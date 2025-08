Netanyahu decidiu tomar o controle total de Gaza, diz TV israelense

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, está decidido a expandir a ofensiva em Gaza e ocupar todo o território. A informação foi divulgada pelo Canal 12 de Israel, citando um integrante do governo. Gabinete do premiê não se pronunciou.

O que aconteceu

Haverá operações até mesmo em áreas onde há reféns. De acordo com o Canal 12, se o chefe das Forças de Defesa de Israel não concordar com a operação, ele deve renunciar. Netanyahu reunirá gabinete amanhã para decidir sobre o assunto.

Atualmente, as Forças de Defesa de Israel controlam aproximadamente 75% da Faixa de Gaza. Segundo o novo plano, a expectativa é de que os militares ocupem também o território restante. Não está claro o que tal medida significaria para os milhões de civis e grupos humanitários que vivem em Gaza.

As Forças de Defesa de Israel já haviam anunciado que são contrárias à tomada de toda a Faixa de Gaza. Na avaliação do exército, a limpeza de toda a infraestrutura do Hamas poderia levar anos. Isso também poderia colocar reféns em risco de execução caso as tropas se aproximassem do local onde estão detidos.

Israel quer colocar a questão dos reféns mantidos em cativeiro há 22 meses em Gaza no centro da agenda internacional. A declaração do ministro das Relações Exteriores, Gideon Saar, foi dada às vésperas de uma sessão do Conselho de Segurança da ONU, convocada por Israel e dedicada ao tema.

Netanyahu anunciou que vai convocar seu gabinete "esta semana" para "dar instruções" ao exército. "Estamos no meio de uma guerra intensa na qual obtivemos sucessos muito importantes, históricos, porque não estávamos divididos (...) devemos continuar unidos", declarou. O premiê lembrou os "objetivos da guerra": "derrotar o inimigo, libertar nossos reféns e garantir que Gaza deixe de ser uma ameaça para Israel".

Refém do Hamas gravou vídeo cavando cova Imagem: Reprodução / Redes Sociais

Cerca de 50 reféns estão sob posse do Hamas em Gaza. Israel acredita que cerca de 20 ainda estejam vivos, enquanto 30 podem estar mortos.

Imagens de reféns visivelmente debilitados e subnutridos ganharam o mundo e geraram comoção. O Hamas mostrou os israelenses Rom Breslevski, 22 anos, e Avyatar David, 24, no que parece ser um túnel em Gaza, em um vídeo datado de 27 de julho.

Familiares reagiram com tristeza e choque e foram às ruas de Tel Aviv pedir por cessar-fogo. "Eles estão à beira absoluta da morte. Na sua condição atual e inimaginável, eles podem ter apenas dias de vida", disse Ilay David, irmão de Evyatar.

Negociações de cessar-fogo que falharam em Doha

Palestinos andam por escombros e tentam voltar para casa no norte da Faixa de Gaza Imagem: Dawoud Abu Alkas - 19.jan.2025/Reuters

Acordo para o fim da guerra não avança. As negociações de cessar-fogo que falharam em Doha tinham como objetivo fechar acordos em torno de uma proposta apoiada pelos EUA para uma trégua de 60 dias, durante a qual seria levada ajuda humanitária para Gaza e metade dos reféns mantidos pelo Hamas seriam libertados em troca de palestinos presos em Israel.

EUA afirmaram que trabalham em plano para acabar com a guerra. No último sábado (2), durante uma visita ao país, o enviado dos Estados Unidos para o Oriente Médio, Steve Witkoff, disse que estava trabalhando com o governo israelense em um plano que efetivamente acabaria com a guerra em Gaza. Mas autoridades israelenses também apresentaram ideias que incluem a expansão da ofensiva militar em Gaza e a anexação de áreas do enclave destruído.

Uma fonte familiarizada com o assunto disse à Reuters no domingo que a visita do enviado foi encarada por Israel como "muito significativa". Porém, mais tarde no domingo, a autoridade israelense sinalizou que a busca de um acordo seria inútil. "Está surgindo um entendimento de que o Hamas não está interessado em um acordo e, portanto, o primeiro-ministro está pressionando para libertar os reféns enquanto pressiona por uma derrota militar".

O que uma derrota militar pode significar, no entanto, está em debate dentro da liderança israelense. Parte do gabinete sugere que Israel poderia declarar a anexação de áreas de Gaza como forma de pressionar o grupo extremista. Outros, como o ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, e o ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, querem que Israel imponha um regime militar em Gaza antes de anexá-la e restabelecer os assentamentos judaicos retirados por Israel há 20 anos.

O Hamas tem dito repetidamente que não entregará armas. Apesar disso, o grupo disse aos mediadores estar disposto a abandonar a governança em Gaza em favor de um órgão governamental não partidário. O grupo militante islâmico insiste que um arranjo pós-guerra em Gaza deve ser acordado entre os próprios palestinos e não ditado por potências estrangeiras.