Ela teve de reverter bariátrica após pesar 32 kg: 'Só enfatizam o lado bom'

A fotógrafa Uli Suéllen, 34, perdeu mais de 80 quilos após uma cirurgia bariátrica realizada em 2021. Com 1,58 metro de altura, ela pesava 115 kg antes do procedimento.

O que deveria ser um passo para melhorar sua saúde resultou em quase 11 meses de internação e complicações severas. Uli desenvolveu um quadro crítico de desnutrição, teve anemia grave e perda parcial da visão, chegando a pesar apenas 32 kg. A fotógrafa teve de reverter o procedimento —a complicação é considerada rara pelos médicos (leia mais abaixo).

ENVIE SUA HISTÓRIA: acha que a sua história de vida merece uma reportagem? Envie um resumo para o email enviesuahistoria@uol.com.br. Se possível, já envie fotos e os detalhes que nos ajudarão a avaliá-la. A redação do UOL pode entrar em contato e combinar uma entrevista.

'Era como uma barreira no estômago'

A fotógrafa, moradora de Brasília, conta que sempre foi uma pessoa com sobrepeso, mas não tinha nenhuma outra doença relacionada à obesidade. Ao completar 30 anos decidiu fazer o procedimento após orientação médica.

Uli Suéllen teve dificuldades para se alimentar após a cirurgia bariátrica Imagem: Arquivo Pessoal

"O médico me passou um certo medo, disse que se eu continuasse gorda iria morrer e que a cirurgia seria uma solução", conta.

O procedimento foi do tipo bypass gástrico, em que há o grampeamento do estômago e um pequeno desvio do intestino.

As complicações, segundo a fotógrafa, começaram logo nos primeiros dias após o procedimento. Por 30 dias, ela não conseguiu se alimentar.

Eu não conseguia seguir a dieta, não conseguia tomar líquidos e tudo o que eu ingeria voltava. Era como se eu tivesse uma barreira no estômago. Eu mandava mensagem para o médico e ele dizia que era normal. Fiquei um mês assim, em casa tentando me alimentar, até que voltei ao hospital.

Uli Suéllen

Com quadro de desidratação severa, Uli foi encaminhada para a UTI. Para sobreviver, ela precisou ser alimentada por sonda.

"Quando eu melhorei, tive alta e voltei para casa. Mas, ainda sem conseguir me alimentar, fiquei por semanas indo e voltando de internações. Até que um dia fui novamente para a UTI e foi quando comecei a perder parcialmente a visão e os movimentos. Eu não conseguia me levantar e nem andar sozinha", conta.

A fotógrafa relata que seu estômago "dobrou" —e ela chegou a pesar 32 kg.

Fotógrafa chegou a pesar 32 kg Imagem: Arquivo Pessoal

Sem ter qualidade de vida, Uli precisou reverter a cirurgia bariátrica. O procedimento só foi possível após ela recuperar parte do peso, atingindo 48 kg.

"Fiquei na UTI para ganhar peso. Depois da cirurgia de reversão, ainda precisei ficar mais algumas semanas internada para reaprender a comer."

Uli Suéllen após o procedimento de reversão da bariátrica Imagem: Arquivo pessoal

Após a reversão, Uli voltou a ganhar peso e hoje está com cerca de 90 kg, recuperando a qualidade de vida. Ainda assim, convive com as sequelas emocionais do processo, como o medo de comer e crises de ansiedade, e segue em tratamento psicológico para superar o trauma.

Poucas pessoas falam sobre as complicações da cirurgia bariátrica, só enfatizam o lado bom e eu estou aqui para mostrar essa outra versão. Fiquei meses sem conseguir falar sobre tudo o que passei, mas agora falo para alertar as pessoas. Sigo em acompanhamento com psicólogo, nutricionista e endócrino e tenho qualidade de vida.

Uli Suéllen

Entenda a cirurgia bariátrica, riscos e cuidados

Bariátrica é indicada para tratar casos de obesidade e costuma ser segura, segundo o Ministério da Saúde Imagem: Getty Images

A bariátrica é indicada para tratar casos de obesidade e, em geral, é segura, segundo o Ministério da Saúde. Além disso, é uma estratégia importante para reverter quadros graves de saúde e controlar comorbidades. Como qualquer procedimento cirúrgico, porém, há risco de complicações.

Casos como o de Uli Suéllen, em que há uma torção ou dobra no estômago após a cirurgia bariátrica, são considerados raros, segundo os especialistas ouvidos por VivaBem. "Essa complicação, embora incomum, é descrita na literatura e pode estar associada a fatores anatômicos individuais de cada paciente, da técnica cirúrgica ou até mesmo à formação de aderências após a cirurgia", explica Rodrigo Barbosa, cirurgião digestivo subespecializado em cirurgia bariátrica e coloproctologia do Hospital Sírio-Libanês.

O diagnóstico destes casos é possível com exames como endoscopia e seriografia, um exame radiológico contrastado que avalia detalhadamente o trato digestivo alto. "E o tratamento cirúrgico costuma ter bons resultados", diz Barbosa.

Entre os principais riscos da cirurgia bariátrica, estão as complicações cirúrgicas imediatas. São elas:

Infecções

Hemorragias

Tromboses

Vazamentos nas suturas do estômago.

Há também problemas que podem surgir no médio e longo prazo. São eles:

Deficiências nutricionais graves, causadas pela redução da absorção de vitaminas e minerais;

Distúrbios metabólicos.

Outro fator preocupante é o risco de desnutrição severa, principalmente quando não há acompanhamento nutricional adequado após o procedimento, o que pode levar à perda excessiva de peso, fraqueza e até danos a órgãos.

Pacientes com maior grau de obesidade (IMC acima de 60 Kg/m2) têm maior risco de complicações cirúrgicas. Nessa situação, uma perda de peso antes da cirurgia contribui para reduzir esse risco. Pacientes com comorbidades graves ou idade superior a 65 anos têm maior risco de complicações clínicas cardíacas, vasculares ou pulmonares, que podem ocorrer após qualquer tipo de cirurgia. Denis Pajecki, cirurgião do aparelho digestivo do Hospital Nove de Julho

Especialistas também alertam para os impactos psicológicos do procedimento. Pacientes podem desenvolver ansiedade, depressão ou transtornos alimentares, devido às mudanças drásticas nos hábitos de vida e na relação com a comida. Por isso, antes da cirurgia, é fundamental uma avaliação multidisciplinar, com endocrinologistas, nutricionistas e psicólogos, bem como um acompanhamento contínuo no pós-operatório para reduzir os riscos.