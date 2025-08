Empresário morre em prédio de luxo após confusão familiar e chamado da PM

Um empresário de 73 anos morreu dentro de um apartamento de luxo em Praia Grande, no litoral de São Paulo, após uma confusão com familiares e um "cerco" policial.

O que aconteceu

PM foi acionada após homem fazer disparo em confusão com familiares. Segundo relatório da polícia, ele fugiu do local após atirar, seguindo em direção à própria casa, em um prédio de luxo no bairro Canto do Forte.

Carro do homem foi encontrado com uma pistola dentro na garagem do edifício, segundo a polícia. Os agentes teriam, então, subido até o apartamento do homem e batido na porta.

Empresário abriu a porta, mas fez disparos contra os policiais e se trancou no apartamento, alegou a própria PM. Os policiais teriam atirado de volta e acionado o Grupo de Ações Táticas Especiais para fazer a negociação.

Ele foi encontrado morto pelos policiais dentro do apartamento. Não há até o momento informações sobre se o homem foi morto por tiros da polícia ou por disparos próprios. A cena do crime passou por perícia.

Armas de fogo que não eram legalizadas foram encontradas no apartamento. Facas também foram apreendidas no local. Nenhum policial ficou ferido na ocorrência.

O homem era dono de uma churrascaria na cidade. O caso foi registrado no 1º DP como morte decorrente de intervenção policial, ameaça, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, legítima defesa e homicídio tentado.

Filha alega que homem estava em surto e tinha problemas com bebida. Em publicação nas redes sociais, uma das filhas do homem afirmou que ele era alcoolista e tomava antidepressivos. "Ele jamais agiria contra as filhas como estão dizendo", disse a mulher, classificando o caso como "inesperado".