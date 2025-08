Moraes decreta prisão domiciliar de Jair Bolsonaro - Ministro entende que ex-presidente violou proibição de utilizar as redes sociais ao ter vídeo publicado com mensagem a apoiadores reunidos no Rio de Janeiro, no último domingo.O Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes ordenou nesta segunda-feira (04/08) a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro por descumprimento de medidas cautelares impostas no âmbito do julgamento da trama golpista.

O magistrado entendeu que Bolsonaro violou sua probição de utilizar redes sociais ao ter mensagem divulgada nos perfis de seus filhos durante o ato bolsonarista que ocorreu no último domingo, em diversas capitais brasileiras, com "claro conteúdo de incentivo e instigação a ataques ao Supremo Tribunal Federal e apoio ostensivo à intervenção estrangeira no Poder Judiciário brasileiro".

"Agindo ilicitamente, o réu se dirigiu aos manifestantes reunidos em Copacabana, no Rio de Janeiro, produzindo dolosa e conscientemente material pré-fabricado para seus partidários continuarem a coagir o STF e obstruir a Justiça", escreveu Moraes.

Na ocasião, o senador Flávio Bolsonaro publicou um vídeo em que o ex-presidente aparece em casa, segurando um celular, e faz um breve discurso aos apoiadores reunidos em Copacabana. "Boa tarde, meu Brasil. Um abraço a todos, é pela nossa liberdade. Estamos juntos", disse Bolsonaro por meio de uma ligação com o senador, transmitida ao vivo para os presentes e republicada nas redes de Flávio.

Segundo o magistrado, o senador posteriormente apagou a publicação, em um "claro intuito de omitir o descumprimento das medidas cautelares".

Moraes também destacou que fotos do ex-presidente foram publicadas ao longo do domingo nos perfis de Carlos Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. Além disso, ele também realizou outra ligação telefônica com o deputado federal Nikolas Ferreira, que participou da manifestação em São Paulo e mostrou ao público a tela do celular em que o ex-presidente acompanhava o ato.

"Não há dúvidas de que houve o descumprimento da medida cautelar imposta a Jair Messias Bolsonaro", escreveu Moraes.

Proibição inclui redes sociais de terceiros

O uso de tornozeleira eletrônica foi imposto ao ex-presidente por decisão do STF, que também o proibiu de acessar redes sociais, sair de casa à noite e nos fins de semana e manter contato com diplomatas estrangeiros, réus e outros investigados.

Bolsonaro também não poder aparecer em áudios, vídeos ou entrevistas publicadas em redes sociais de terceiros.

As restrições, segundo despacho de Moraes, abarcam "transmissões, retransmissões ou veiculação de áudios, vídeos ou transcrições de entrevistas em qualquer das plataformas das redes sociais de terceiros, não podendo o investigado [Bolsonaro] se valer desses meios para burlar a medida, sob pena de imediata revogação e decretação da prisão".

As medidas cautelares atendem a um pedido da Polífica Federal referendado pela Procuradoria-Geral da República, que temiam que o ex-presidente tentasse fugir do Brasil, pedir asilo aos Estados Unidos ou interferir no andamento do julgamento da trama golpista.

O ex-presidente é um dos principais réus do caso, e a expectativa é de que o STF conclua o julgamento ainda neste ano. Bolsonaro enfrenta acusações cujas penas, somadas, somam mais de 40 anos de prisão.

Um dos investigados com quem o ex-presidente não pode manter contato é o filho Eduardo, que está nos EUA desde maio e entrou na mira da PF após fazer lobby em favor do pai junto à Casa Branca.

No entendimento da PF, a conduta do parlamentar pode configurar atentado à soberania do Brasil, e um dos sinais de que a atuação dele surtiu efeito foi o anúncio do presidente americano Donald Trump, em 9 de julho, de tarifas contra o Brasil em retaliação ao julgamento de Bolsonaro.

Antes de ser preso, o próprio Bolsonaro chegou a sugerir a anistia a si próprio, aprovada pela sua base aliada no Congresso, como uma saída para evitar as tarifas. Também propôs a devolução de seu passaporte para que pudesse viajar aos Estados Unidos e convencer Trump a desistir das tarifas. Para Moraes, a conduta dá sinais de tentativa de obstrução da Justiça.

Moraes havia ameaçado prisão em julho

Em julho, Moraes já havia entendido que Bolsonaro violou ordem de não utilizar rede social própria ou de terceiro, mas não exigiu prisão pois, segundo ele, o episódio foi "irregularidade isolada".

O ministro havia ameaçado prender imediatamente o ex-presidente caso a defesa dele não explicasse em 24h por que ele apareceu em um vídeo publicado horas antes nas redes sociais.

Um dos perfis que divulgou o vídeo é o do deputado federal e filho dele, Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Nas imagens, o ex-presidente aparece exibindo a tornozeleira eletrônica, descrita por ele como "covardia" e "símbolo da máxima humilhação".

