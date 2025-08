Ministério divulga agentes financeiros habilitados a operar Funcafé

São Paulo, 4 - A Secretaria de Política Agrícola, do Ministério da Agricultura e Pecuária, divulgou o resultado final do credenciamento de agentes financeiros habilitados a operar recursos do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé) na safra atual 2025/26, totalizando R$ 7,18 bilhões em contratos. Medida nesse sentido foi publicada na sexta-feira, 1º de agosto, por meio de Edital no Diário Oficial da União (DOU), após análise das propostas e da documentação, informou em comunicado o Conselho Nacional do Café (CNC).Ao todo, 33 instituições financeiras foram habilitadas para operar os recursos do Funcafé. Segundo o CNC, o processo contemplou bancos públicos e privados, além de cooperativas centrais de crédito com atuação regional e nacional, o que assegura capilaridade e maior acesso ao crédito por parte dos cafeicultores de diferentes perfis e regiões produtoras.O CNC disse que continuará monitorando e apoiando o setor cafeeiro para que os valores cheguem com agilidade e eficiência aos beneficiários finais. Os critérios para a distribuição dos valores foram os mesmos utilizados no orçamento 2024/2025.Instituições financeiras habilitadas e valores contratados (R$): Banco Ribeirão Preto S/A - R$ 282.040.243,52 Banco Industrial do Brasil S/A - R$ 6.000.000,00 Banco Cooperativo Sicredi S.A. - R$ 512.114.815,97 Banco ABC Brasil S.A. - R$ 238.830.095,17 Bank of China (Brasil) Banco Múltiplo S/A - R$ 186.737.862,36 Banco Cooperativo Sicoob S.A. - R$ 512.114.815,97 Banco do Brasil S.A. - R$ 505.592.426,72 Banco BMG S.A. - R$ 175.763.359,21 Central Sicredi Sul/Sudeste - R$ 10.000.000,00 Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG - R$ 315.995.266,70 Banco Fibra S.A. - R$ 212.987.862,36 Banco Guanabara S/A - R$ 30.000.000,00 Sicoob Central Crediminas - R$ 482.360.465,99 Credisis - Central de Cooperativas de Crédito Ltda - R$ 6.000.000,00 Banco C6 S.A. - R$ 8.000.000,00 Sicoob Central ES - R$ 379.194.320,07 Banco Rabobank International Brasil S/A - R$ 288.064.583,51 Central Sicredi PR/SP/RJ - R$ 10.000.000,00 Sicoob SP - Coop. Central de Crédito do Estado de São Paulo - R$ 315.995.266,70 Banestes S.A. - Banco do Estado do Espírito Santo - R$ 198.830.094,67 Central Cresol Baser - R$ 174.893.149,12 Banco BTG Pactual S.A. - R$ 216.737.862,36 Itaú Unibanco S.A. - R$ 315.995.266,70 Banco BOCOM BBM S.A. - R$ 131.428.170,47 Banco Safra S.A. - R$ 270.922.327,95 BRB - Banco de Brasília S.A. - R$ 45.664.625,33 Banco Inter S.A. - R$ 216.993.875,99 Banco Votorantim S.A. - R$ 280.922.327,95 Banco Santander (Brasil) S.A. - R$ 442.393.373,42 Banco Bradesco S.A. - R$ 379.194.320,07 Banco BNP Paribas Brasil S.A. - R$ 22.129.088,72 Sicoob Central Unicoob - R$ 6.000.000,00A coordenação geral do Café do Ministério da Agricultura informou, ainda, que o edital será republicado nesta segunda-feira, 4, em virtude da inclusão da Central Sicoob Uni de Cooperativas de Crédito no valor de R$ 8.000.000,00, que não constou na lista informada na sexta-feira.