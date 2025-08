Minério de ferro sobe com demanda firme e margens saudáveis do setor de aço

Por Amy Lv e Lewis Jackson

PEQUIM (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro subiram nesta segunda-feira, ajudados pela demanda firme de curto prazo, pela queda dos estoques portuários e pelas margens saudáveis do setor siderúrgico na China, o maior mercado donsumidor de minério, embora as expectativas de aumento da oferta tenham limitado maiores ganhos.

O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 0,76%, a 790,5 iuanes (US$110,15) a tonelada.

O minério de ferro de referência para setembro na Bolsa de Cingapura subiu 1,2%, para US$101,2 a tonelada.

Apesar da queda semanal registrada até 31 de julho, a produção diária média de metal quente permaneceu acima de 240 milhões de toneladas, um nível geralmente considerado como indicativo de uma demanda firme por minério de ferro.

A rentabilidade das usinas siderúrgicas também melhorou. Aproximadamente dois terços das usinas siderúrgicas estavam operando com lucro na semana de 31 de julho, em comparação com 59% no início de julho, segundo dados da consultoria Mysteel.

Além da alta, os estoques portuários caíram 0,6% em relação à semana anterior, para 130,3 milhões de toneladas em 1º de agosto -- o menor valor desde fevereiro de 2024, segundo dados da consultoria Steelhome.

No entanto, as expectativas de aumento da oferta no segundo semestre do ano limitaram os ganhos de preço do principal ingrediente da fabricação de aço.

"Como as mineradoras deixaram inalterada sua projeção de produção anual, é provável que os embarques aumentem no restante do ano, indicando oferta crescente", disse a corretora First Futures em nota.

Os embarques no primeiro trimestre foram prejudicados pelos ciclones na Austrália, o que reduziu os volumes gerais do primeiro semestre.

(Reportagem de Amy Lv e Lewis Jackson)