Mercado Livre tem lucro abaixo do esperado no 2º tri com impacto de frete grátis

Por Andre Romani

SÃO PAULO (Reuters) - O Mercado Livre divulgou nesta segunda-feira uma queda de 1,5% no lucro líquido do segundo trimestre em relação ao ano anterior, em resultado abaixo das expectativas dos analistas, com a expansão do frete grátis no Brasil ampliando as vendas, mas também afetando as margens.

O Mercado Livre, maior empresa da América Latina em valor de mercado, reportou um lucro líquido de US$523 milhões para o trimestre encerrado em junho, abaixo dos US$596 milhões esperados por analistas em pesquisa da LSEG.

Com sede no Uruguai, o Mercado Livre opera uma plataforma de comércio eletrônico e a fintech Mercado Pago, vendendo em quase 20 países em toda a América Latina.

A receita líquida no período foi de US$6,8 bilhões, um aumento de 34% em relação ao ano anterior e acima das estimativas de US$6,7 bilhões, com o valor bruto de mercadorias (GMV) aumentando 37% em base neutra de câmbio.

No início de junho, o Mercado Livre reduziu o preço mínimo de seus produtos elegíveis para frete grátis no Brasil, de R$79 para R$19, e, em maio, diminuiu os custos de envio para empresas e usuários que vendem em sua plataforma, diante da crescente concorrência no setor de comércio eletrônico no país.

O Brasil, principal mercado da empresa, ajudou o Mercado Livre a elevar o total de itens vendidos em 31% no trimestre, ritmo mais rápido ano a ano desde meados de 2021.

Mas, segundo o diretor financeiro Martin de los Santos, isso também prejudicou as margens.

"Não queremos perder as oportunidades de crescimento à nossa frente", disse o executivo à Reuters. "Isso pode gerar alguma pressão estrutural nas margens, mas estamos muito otimistas sobre a trajetória de longo prazo de nossa lucratividade", acrescentou de los Santos.

O lucro antes de juros e impostos (Ebit) da companhia atingiu um recorde de US$825 milhões, mas também ficou abaixo da previsão de US$869 milhões. A margem Ebit foi de 12,2%, inferior à taxa de 14,3% do ano anterior.

O diretor financeiro disse que, entre os principais impactos nas margens, estiveram os investimentos em frete grátis e consequente marketing para promover a medida, além do crescimento do negócio "1P", em que a empresa vende diretamente aos clientes.

O braço financeiro do Mercado Livre aumentou a carteira de crédito em 91%, para US$9,3 bilhões, enquanto a taxa de inadimplência de 15 a 90 dias caiu 1,5 ponto percentual, para 6,7%, a menor desde que a empresa começou a divulgar o dado há sete anos, segundo o CFO.