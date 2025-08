Memória esperta: por que esquecemos alguns detalhes de nossa vida?

Seria inviável se nos lembrássemos de tudo o que vivemos, todas as conversas, rostos, cheiros, aulas, filmes. Para garantir eficiência e evolução, o cérebro seleciona o que guardar e o que apagar. Ou seja: esquecer também é necessário.

O cérebro não enche como um HD, mas faz escolhas. Ele filtra, adapta e reconfigura as memórias constantemente. E sim, podemos otimizar sua capacidade: basta tratá-lo com o mesmo zelo com que cuidamos do corpo, ou da memória do celular.

Como funciona a memória?

A memória humana é dividida em dois grandes grupos: de curto e de longo prazo. A de curto prazo inclui:

Imediatas: como lembrar o nome de alguém recém-apresentado;

De trabalho: como guardar mentalmente uma informação enquanto você interpreta uma frase ou realiza um cálculo.

Já as de longo prazo podem durar anos — ou a vida inteira — e são classificadas como:

Episódicas: relacionadas a experiências pessoais (um casamento, uma viagem, uma comida marcante);

relacionadas a experiências pessoais (um casamento, uma viagem, uma comida marcante); Semânticas: conhecimentos gerais e culturais (como saber que o Japão fica na Ásia ou que o vermelho no semáforo significa "pare");

conhecimentos gerais e culturais (como saber que o Japão fica na Ásia ou que o vermelho no semáforo significa "pare"); Não declarativas: aquelas que você sabe fazer, mas não consegue explicar -- como andar, dirigir ou nadar.

Imagem: Getty Images

Como treinar e expandir a mente?

Lembrar algo com esforço ajuda a tornar nossa memória duradoura. Já recorrer à internet ou ao bloco de notas do celular sempre que precisamos de uma informação nos acostuma à passividade. É como se terceirizássemos o que deveria ser função do cérebro. E ele, por eficiência, prioriza o que é reforçado e descarta o que não é usado.

As memórias de curto prazo, como o nome de uma pessoa falado há poucos minutos, estão ligadas a um impulso elétrico momentâneo do hipocampo (área do cérebro responsável pela formação de novas memórias). Se essas informações são esquecidas é porque elas não foram enviadas para áreas mais estruturadas no cérebro.

Para que virem memórias definitivas, o caminho é treinar. Ou seja, usá-las por mais tempo. De tanto repetir algo, é como se o cérebro entendesse que é melhor memorizar do que aprender todas as vezes do zero.

Depois da repetição, ocorre a chamada plasticidade cerebral. É quando a informação se reestrutura alterando a organização do sistema nervoso.

Como melhorar a memória?

Alguns hábitos do dia a dia também ajudam a fortalecer a memória. Veja abaixo:

Sono reparador: as horas de sono são fundamentais para a consolidação de novas memórias.

as horas de sono são fundamentais para a consolidação de novas memórias. Boa alimentação: a manutenção de células do cérebro depende do que comemos. Gordura saturada, por exemplo, é prejudicial para as células.

a manutenção de células do cérebro depende do que comemos. Gordura saturada, por exemplo, é prejudicial para as células. Atividade física: Treinos intensos melhoram o fluxo sanguíneo no cérebro, a renovação das células e a capacidade de plasticidade cerebral.

Treinos intensos melhoram o fluxo sanguíneo no cérebro, a renovação das células e a capacidade de plasticidade cerebral. Redução do estresse: a adrenalina gerada por sentimentos de perigo pode levar à perda de atividade cerebral em diferentes áreas.

a adrenalina gerada por sentimentos de perigo pode levar à perda de atividade cerebral em diferentes áreas. Ter uma vida social: manter relacionamentos afetivos e cuidar da saúde mental com técnicas como a meditação e a psicoterapia causam a diminuição de atividade nas áreas que reagem ao estresse e geram um aumento das emoções positivas.

*Com informações de reportagens publicadas em 15/01/2020, 29/07/2021 e 28/02/2021