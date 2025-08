Após mudança de regras, Mega da Virada pode ter primeiro prêmio bilionário

O Ministério da Fazenda alterou os critérios de distribuição dos prêmios da Mega Sena, aumentando o valor destinado a quem acertar as seis dezenas e diminuindo o valor dos outros prêmios. A mudança será ainda mais significativa para a Mega da Virada, que pode pela primeira vez superar a casa do bilhão de reais em seu prêmio principal.

O que aconteceu

A mudança, solicitada pela Loterias Caixa, diz respeito a quanto da premiação vai para o principal prêmio. Na Mega da Virada, esse valor era de 62% de todos os prêmios pagos, e agora é de 90%.

Foram reduzidas as parcelas destinadas ao pagamento dos prêmios de quem acertar cinco ou quatro dezenas. Cada uma delas era de 19%, e agora é de 5%, somente. No ano passado, mais de 2 mil apostas ganharam R$ 65 mil cada uma na quina e 190 mil apostas ficaram com R$ 1.086 acertando a quadra.

As mudanças não afetam a porcentagem da arrecadação destinada à premiação, que segue em 43,79%. O restante é embolsado pela Caixa.

Mudanças tornam a Mega da Virada mais atrativa para quem busca grandes prêmios. Se essa regra já estivesse em vigor no ano passado, o prêmio principal do sorteio de fim de ano teria sido de R$ 981 milhões — foi de R$ 635 milhões.

Prêmio tende a ser ainda maior a partir deste ano. Isso porque outra mudança nas regras aumenta a arrecadação da Mega da Virada. Antes, nos concursos regulares, 5% da premiação era reservada para ser distribuída no sorteio especial do fim do ano. Agora, essa taxa é de 10%, o dobro. A regra já valeu para o sorteio do último sábado, ou seja, esse dinheiro extra já está sendo arrecadado para a premiação no fim do ano.

Procurada, a Caixa Loterias disse que desenvolve continuamente estudos e pesquisas com o objetivo de modernizar os produtos sob sua gestão. "Esclarecemos que as alterações realizadas objetivam elevar o prêmio principal da Mega Sena, tornando-o ainda mais atrativo para o público", afirmou, em nota.

Também muda, já a partir de hoje, a divisão da premiação dos concursos regulares. Até o sorteio da última terça-feira, 35% eram distribuídos para os acertadores da sena, 19% para os que acertassem a quinta e outros 19% para a quadra. Agora, essas porcentagens são de 40%, 13% e 15%, respectivamente. Isso significa que nos concursos regulares - toda terça, quinta e sábado - o prêmio principal ficou 14,29% maior do que era. Mas o dinheiro reservado à quinta e a quadra diminuiu em 31% e 21%, respectivamente.

A mudança vem depois de uma queda de arrecadação com as loterias da Caixa. No primeiro semestre ela foi cerca de 6% menor do que no mesmo período do ano passado. Estes também foram os primeiros meses do setor de apostas esportivas sob regulamentação no país.

As Loterias vêm enfrentando forte concorrência das bets, muito mais agressivas na publicidade. Além disso, as premiações das apostas online dão maior retorno, já que menos da metade do valor arrecadado pela Caixa com as Loterias volta aos apostadores. O restante é repassado à seguridade social, fundos como da Cultura, ao financiamento do esporte no país e paga despesas de manutenção e custeio das Loterias, incluindo a comissão das casas lotéricas. Nas bets, o retorno aos apostadores é de entre 85% e 87%.