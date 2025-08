Mão Morta: o que é arma nuclear russa chamada de 'máquina do fim do mundo'

O ex-presidente russo Dmitri Medvedev e o presidente dos EUA, Donald Trump, vêm trocando ameaças através das redes sociais após o ultimato que o americano impôs aos russos na última semana para colocar um fim na guerra na Ucrânia. Medvedev, hoje vice-presidente do Conselho de Segurança do Kremlin, lembrou Trump que ele deveria temer a "Mão Morta" soviética.

O que é a Mão Morta?

Oficialmente chamado Perímetro, é um sistema de armas nucleares semiautomático. Ele entrou em operação em 1985, pela antiga URSS. No entanto, entre os russos, o sistema ganhou um apelido dado à sua potencial eficácia e letalidade: Mertvaya Ruka, a "Mão Morta".

Apesar de a Guerra Fria ter chegado ao fim em 1991, a arma seguiria ativa na Rússia ainda hoje, insinuou Medvedev. A provocação corrobora um artigo de 2014 —época da invasão russa na Crimeia— do professor do US Naval War College (Colégio de Guerra Naval dos EUA), Tom Nichols, que afirma que os russos o responderam "não ser de sua conta" se o Perímetro ainda estava ativo.

A "Mão Morta" foi criada para disparar um enorme ataque contra os EUA sem a necessidade de ordem do Kremlin. O sistema, já chamado de "máquina do fim do mundo" e arma "apocalíptica" pela imprensa internacional, foi programado para agir caso os americanos já tivessem bombardeado as autoridades do país e causado enorme destruição, além de mortes de lideranças estratégicas.

Em 2009, o ex-coronel soviético Valery Yarynich revelou alguns detalhes de seu funcionamento. À revista Wired, o veterano com 30 anos de experiência nas Forças de Foguetes Estratégicos da URSS que ajudou a construir a "Mão Morta" contou que o sistema possui sensores de solo que ajudariam a detectar um impacto devastador e disparar automaticamente o contra-ataque.

O sistema Perímetro [Mão Morta] é muito, muito bom. Nós removemos a responsabilidade única [do ataque] de altos políticos e militares. Valery Yarynich

A "Mão Morta" era a resposta soviética às ameaças do governo de Ronald Reagan (1981-1989). Na época, o presidente anunciou que os EUA iriam desenvolver um sistema de lasers e armas nucleares no espaço para defender o país das ogivas nucleares soviéticas, enquanto altos oficiais do governo americano fizeram declarações públicas dizendo que as bombas atômicas de 1945 não destruíram o Japão e que os EUA não teriam medo de utilizá-las novamente.

Assim, os soviéticos começaram a trabalhar em seu próprio "sistema do fim do mundo". Cartas do presidente Reagan revelariam, anos mais tarde, que ele acreditava estar preparando apenas uma defesa dos EUA, mas a URSS enxergou ali a possibilidade de um ataque.

O Perímetro foi criado para ser mantido "dormindo" e só seria religado por um alto oficial do governo soviético em uma situação que sinalizasse risco. Uma vez ligado, ele começaria a monitorar padrões sísmicos, de radiação e de pressão do ar para sinais de explosões nucleares.

Como ela funcionaria

Antes de disparar um ataque, a "Mão Morta" checaria quatro hipóteses. Primeiro, se uma arma nuclear atingiu o território soviético. Em segundo, se parecesse que o país foi atingido, o sistema checaria se havia alguma ligação à "sala de guerra" dos altos oficiais soviéticos. Se conseguisse contato e não houvesse novos indicativos de ataque após a janela de segurança (um período de 15 minutos a uma hora), a máquina assumiria que há autoridades vivas para contra-atacar e se desligaria.

Mas se não houvesse contato, o sistema prepararia o apocalipse transferindo autoridade a qualquer um em comando em um bunker. Não importaria se fosse um soldado ou um ministro, aquela pessoa seria responsável por apertar o botão e lançar as ogivas nucleares.

O ataque da "Mão Morta" é controlado por mísseis de comando. Escondidos em silos resistentes criados para suportar explosões gigantescas e pulsos eletromagnéticos, eles seriam a primeira onda de disparo. Através de sinais de rádio, eles também "despertariam" quaisquer outras armas soviéticas que tivessem sobrevivido o ataque. Ou seja, a partir deles, as máquinas tomam conta da guerra, dispensando os humanos.

Protocolo previne decisões sem checagem. Se qualquer sistema de detecção de ataque nuclear falhasse e fosse disparado por um pássaro, por exemplo, haveria tempo e mecanismos que impediriam uma retaliação imediata. "É por isso que temos [a Mão Morta], para evitar um erro trágico", afirmou Yarynich à Wired.

É difícil estimar sua letalidade hoje. O sistema é constantemente atualizado, segundo o militar que o criou, e por isso pode contar com foguetes, mísseis e outras tecnologias muito mais avançadas do que aquelas disponíveis na sua fase de testes, nos anos 1980.

EUA teriam tecnologias semelhantes, mas nunca as teriam combinado em um único sistema de guerra "zumbi". Ao menos, foi o que sinalizaram oficiais da CIA e do governo americano ouvidos pela Wired em 2009. Ou seja, as armas nucleares americanas dependem de seres humanos, enquanto as russas não.