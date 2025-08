Mais habitantes de Gaza morrem de fome e em busca de ajuda; faltam mortalhas para corpos

Por Nidal al-Mughrabi e Mahmoud Issa

CAIRO/GAZA (Reuters) - Pelo menos 40 palestinos foram mortos por tiros e ataques aéreos israelenses em Gaza na segunda-feira, incluindo 10 que buscavam ajuda, disseram as autoridades de saúde, acrescentando que outros cinco morreram de fome no que as agências humanitárias alertam que pode ser uma fome crescente.

Os 10 morreram em dois incidentes separados, perto de locais de ajuda pertencentes à Fundação Humanitária de Gaza (GHF), apoiada pelos EUA, no centro e no sul de Gaza, disseram os médicos locais. As Nações Unidas afirmam que mais de 1.000 pessoas foram mortas tentando receber ajuda no enclave desde que a GHF começou a operar em maio de 2025, a maioria delas baleada pelas forças israelenses que operam perto das instalações da GHF.

"Todos que vão até lá voltam com um saco de farinha ou carregados de volta (em uma maca de madeira) como mártires, ou feridos", disse o palestino Bilal Thari, de 40 anos.

Ele estava entre as pessoas em luto no hospital Al Shifa, na Cidade de Gaza, na segunda-feira, que se reuniram para recolher os corpos de seus entes queridos mortos um dia antes por fogo israelense enquanto buscavam ajuda, de acordo com as autoridades de saúde de Gaza.

Pelo menos 13 palestinos foram mortos no domingo enquanto aguardavam a chegada de caminhões de ajuda da ONU na passagem de Zikim, na fronteira israelense com o norte da Faixa de Gaza, acrescentaram as autoridades.

No hospital, alguns corpos foram embrulhados em cobertores com estampas grossas porque as mortalhas brancas, que têm um significado especial nos enterros islâmicos, estavam em falta devido às contínuas restrições israelenses na fronteira e ao número crescente de mortes diárias, disseram os palestinos.

"Não queremos guerra, queremos paz, queremos que esse sofrimento acabe. Estamos nas ruas, todos nós estamos com fome, todos nós estamos em más condições, as mulheres estão nas ruas, não temos nada disponível para viver uma vida normal como todos os seres humanos, não há vida", disse Thari à Reuters.

Não houve comentário imediato de Israel sobre os incidentes de tiroteios no domingo e na segunda-feira.

Israel culpa o Hamas pelo sofrimento em Gaza e diz que está tomando medidas para que mais ajuda chegue à população, incluindo a interrupção dos combates durante parte do dia em algumas áreas, lançamentos aéreos e anúncio de rotas protegidas para comboios de ajuda.

Enquanto isso, mais cinco pessoas morreram de fome ou desnutrição nas últimas 24 horas, informou o Ministério da Saúde de Gaza na segunda-feira. As novas mortes elevaram o número de pessoas que morreram de fome para 180, incluindo 93 crianças, desde o início da guerra.