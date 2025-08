Maierovitch: Moraes erra ao determinar medida branda para Marcos do Val

O ministro do STF Alexandre de Moraes errou ao determinar que o senador Marcos do Val (Podemos-ES) deve usar tornozeleira eletrônica, afirmou o colunista Wálter Maierovitch no UOL News hoje. Para o jurista, caberia pedir a prisão preventiva do parlamentar por ter debochado da Justiça brasileira.

Marcos do Val retornou hoje ao Brasil após usar seu passaporte diplomático para passar férias com a família na Disney. Moraes havia determinado o cancelamento e o recolhimento dos passaportes do senador, que nunca entregou os documentos.

A medida cautelar tem por meta a necessidade, e por isso o ministro Moraes errou. Essa medida foi muito branda para esse tipo de sujeito. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

Maierovitch ressaltou que Marcos do Val já tem um histórico negativo, o que reforçaria a adoção de medidas mais duras contra ele.

Ficou barato. Estava na cara e é óbvio que aquele que tem o passaporte apreendido evidentemente está impedido de viajar para fora do país. O passaporte é um documento específico para viagem. Também serve como uma carta de identidade, mas o [uso] principal é o deslocamento em viagens.

É um óbvio que Nelson Rodrigues chamaria de 'ululante'. Temos que lembrar também que, quando ele saiu do país, foi em deboche. Quem tem um passaporte apreendido e usa outro para substituir, enganar e burlar, evidentemente está debochando da Justiça.

Qual é a medida cautelar que seria necessária para quem debocha e engana? Evidentemente não é a tornozeleira, mas a prisão. É assim que vejo este episódio, tendo em vista os antecedentes desse senador. Ele até tentou gravar o ministro [Moraes] para depois usar isso. Ele é um sujeito desqualificado. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

Landim: Marcos do Val agiu de má-fé; uso de tornozeleira faz sentido

Alexandre de Moraes acertou ao determinar o uso de tornozeleira eletrônica por Marcos do Val (Podemos-ES), já que o senador agiu de má-fé, analisou a colunista Raquel Landim.

Essa decisão é muito acertada. O senador Marcos do Val estava proibido de deixar o país e obrigado a entregar seus passaportes, mas não devolveu seu passaporte diplomático. Ele usou esse documento para deixar o país. Demonstrou má-fé e que há risco de fuga. Poderia ter feito como Carla Zambelli e ficar fora do Brasil.

A defesa vai argumentar que ele voltou, mas poderia não ter retornado. Com essa atitude, Marcos do Val demonstra haver risco de fuga e má-fé. Então faz sentido colocar tornozeleira eletrônica em um sujeito que demonstra risco de fugir do país no curso do processo. Raquel Landim, colunista do UOL

Assista ao comentário na íntegra:

Veja a íntegra do programa: