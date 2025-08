Quanto falta para metrô ir da Oscar Freire a Cidade Tiradentes em 30 min?

A nova linha 16-Violeta de metrô de São Paulo prevê diminuir o tempo de deslocamento da estação Oscar Freire, área nobre da zona oeste, até Cidade Tiradentes, na zona leste, para 30 minutos. Além disso, vai passar perto dos parques do Ibirapuera, da Independência e da Aclimação.

Quanto falta para sair do papel

A estimativa do governo de São Paulo é que o contrato com a empresa vencedora do leilão de concessão, que fará as obras e será responsável pela operação da linha, seja firmado no segundo semestre de 2026. Só depois dessa etapa é que a construção poderá começar. A gestão estadual diz que a companhia terá o prazo de oito anos para a construção do ramal e mais 22 anos para a administração.

Até julho, o projeto estava em fase de estudo, que deve ser concluída até o fim deste ano, segundo a SPI (Secretaria de Parcerias em Investimentos da gestão estadual). A previsão da pasta é abrir a consulta pública e realizar as audiências com a população sobre a linha no segundo semestre de 2025.

Depois é publicado o edital e feito o leilão de concessão, ambos ainda sem data para ocorrer. Por fim, o contrato é assinado e formalizado.

Questionada pela reportagem, a SPI não deu nenhuma previsão de data em que a linha 16-Violeta será aberta ao público.

O projeto

Na primeira etapa, a expectativa é inaugurar 16 estações, ligando a estação Oscar Freire à parada Abel Ferreira, na zona leste. Na segunda fase, serão mais 9 estações: de Abel Ferreira até a Cidades Tiradentes.

Imagem: Arte UOL

O percurso de 32 km no total vai demorar 30 minutos e atender 226,8 milhões de passageiros anualmente. Hoje, o trecho demora 1h15 de ônibus e 40 minutos de carro, de acordo com a SPI.

A 16-Violeta é conhecida como a "Linha dos Parques". Isso porque algumas estações serão próximas a parques como o Ibirapuera e Independência, ambos na zona sul de São Paulo, e Aclimação, na região central.

Parque da Independência, que abriga o Museu do Ipiranga Imagem: Divulgação/Governo de São Paulo

Com todas as 25 estações, a linha proporcionará oito integrações. Esse número de conexões contabiliza as linhas de metrô e trem que serão inauguradas futuramente:

Linha 1-Azul (na estação Ana Rosa);

Linha 2-Verde (nas estações Ana Rosa e Anália Franco);

Linha 4-Amarela (na estação Oscar Freire);

Futura linha 6-Laranja (na estação São Carlos);

Linha 10-Turquesa (também na São Carlos);

Futura linha 14-Ônix (na estação Santa Marcelina);

Linha 15-Prata (futura na Cidade Tiradentes); e

Futura linha 19-Celeste (na Estação Jardim Paulista).