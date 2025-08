Líder do PL na Câmara chama domiciliar de Bolsonaro de 'ditadura declarada'

Do UOL, em São Paulo

O líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante (PL) chamou a prisão domiciliar declarada contra Jair Bolsonaro de "ditadura" e voltou a atacar o ministro Alexandre de Moraes.

O que aconteceu

A base bolsonarista reagiu apontando para uma "vingança política" na determinação de prisão domiciliar. As manifestações acontecem após o ministro Alexandre de Moraes determinar hoje a prisão do ex-presidente e ordenar o confisco de seu celular.

Líder do PL na Câmara chamou domiciliar de "ditadura declarada". Sóstenes Cavalcante (PL) usou sua conta no X para dizer que Alexandre de Moraes está se "vingando politicamente" de Bolsonaro e que "acabou a democracia no Brasil".

Nikolas Ferreira (PL) chamou de "várzea" a motivação para domiciliar de Bolsonaro. Também no X, o deputado mineiro disse que a prisão foi determinada após os filhos do ex-presidente postarem conteúdo dele nas redes sociais. No último domingo, Ferreira fez um discurso incisivo a favor de Bolsonaro e contra o STF (Supremo Tribunal Federal) — ele ligou para o ex-presidente durante a manifestação bolsonarista na avenida Paulista e mostrou seus apoiadores.

Ciro Nogueira (PP) disse que "ninguém pode concordar" com a prisão domiciliar do ex-presidente. O senador aliado de longa data de Bolsonaro diz que "ainda acredita que a justiça irá prevalecer no final".

Parlamentar gaúcho chamou Moraes de "psicopata". Também em reação à decisão do STF, Maurício Marcon (Podemos), deputado vice-líder da oposição no Congresso, comentou que a Lei Magnitsky, aplicada pelos Estados Unidos ao ministro brasileiro, foi "pouco".

Perfil oficial do PL no X chamou a determinação do STF de "perseguição". Em nota, o partido disse que "não é coincidência que aqueles que mais enfrentam o sistema sejam os mais perseguidos por ele".