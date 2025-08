Leia a íntegra da decisão que determina prisão domiciliar de Jair Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve sua prisão domiciliar decretada hoje por violar medidas cautelares determinadas pela Justiça.

Clique aqui para ler a íntegra da decisão.

Durante ato na Praia de Copacabana ontem, o filho do ex-presidente telefonou para o pai. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) chegou a publicar nas redes sociais um vídeo do momento, mas apagou ainda no domingo (3). A situação motivou a determinação de prisão preventiva.

"É pela nossa liberdade. Estamos juntos", disse Bolsonaro na ligação. Além do vídeo da ligação, Flávio publicou uma foto em que seu pai aparece com o celular na mão e com a tornozeleira eletrônica que é obrigado a usar em destaque.

No ato da avenida Paulista, Nikolas Ferreira (PL-MG) foi quem fez uma videochamada com o ex-presidente. "Não pode falar, mas pode ver", afirmou o deputado federal ao público no momento da chamada.

Moraes citou postagem nas redes no domingo. "Agindo ilicitamente, o réu se dirigiu aos manifestantes reunidos em Copacabana, no Rio de Janeiro, produzindo dolosa e conscientemente material pré-fabricado para seus partidários continuarem a tentar coagir o Supremo Tribunal Federal."

O ministro afirma que o ex-presidente usou subterfúgios para desrespeitar as ordens que haviam sido impostas, como a de não usar redes sociais. Ele diz que Bolsonaro participou de evento no qual "exibe o aparelho de monitoramento eletrônico, proferindo discurso para ser exibido nas plataformas digitais".

Ministro fala em "modus operandi criminoso" com utilização de redes sociais de terceiros. Ele ressalta que apoiadores de Bolsonaro e seus filhos, deliberadamente, utilizaram as falas e a participação —ainda que por telefone e pelas redes sociais—, do réu para a propagação de ataques e impulsionamento dos manifestantes com a nítida intenção de pressionar e coagir" o STF.

Em julho, Bolsonaro quase foi preso

Em 21 de julho, o ex-presidente havia cancelado entrevista por medo de prisão. Ele falaria ao portal Metrópoles. Horas depois, Bolsonaro mostrou a tornozeleira para jornalistas. A primeira imagem da tornozeleira veio das redes sociais do deputado federal Maurício do Vôlei (PL-MG). Depois, diversos parlamentares compartilharam a foto.

Após as publicações, Moraes deu 24 horas para a defesa de Bolsonaro se explicar. O ministro anexou publicações de terceiros e indicou que a ação poderia configurar violação das medidas cautelares.

Defesa de Bolsonaro negou descumprimento de medidas cautelares após questionamento. Os advogados afirmaram que Bolsonaro não usou redes nem autorizou ninguém a fazer isso, mas que não tem controle sobre repercussão de entrevista.

À época, o ministro Alexandre de Moraes explicou o alcance das proibições impostas a Bolsonaro. O ex-presidente ficou proibido de utilizar as plataformas para se manifestar, seja diretamente ou "por terceiros". Moraes esclareceu que a vedação inclui "obviamente, as transmissões, retransmissões ou veiculação de áudios, vídeos ou transcrições de entrevistas em qualquer das plataformas das redes sociais de terceiros, não podendo o investigado se valer desses meios para burlar a medida, sob pena de imediata revogação e decretação da prisão".

Não foi a primeira vez que Moraes proíbe que investigados façam postagens nas redes, ainda que por terceiros. Como mostrou o UOL em dezembro, o ministro aplicou multa de R$ 50 mil ao senador Marcos do Val (Podemos-ES) após um usuário repostar um discurso proferido por ele no plenário do Senado. Assim como Bolsonaro, o senador está proibido de usar as redes, e não há na decisão sobre o senador nenhuma explicação sobre vínculo dele com o usuário que fez a postagem.

Ex-presidente está usando tornozeleira eletrônica desde 18 de julho. Ele deve cumprir recolhimento domiciliar das 19h às 6h durante a semana e está proibido de sair de casa aos finais de semana. As medidas foram impostas após a PF apontar que Bolsonaro estaria atuando com o filho Eduardo para conseguir ações do governo dos EUA contra o Brasil como forma de pressionar o STF (Supremo Tribunal Federal) para encerrar a ação penal contra ele por tentativa de golpe de Estado.