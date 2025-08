Kremlin pede cautela com retórica nuclear após ordem de Trump sobre submarinos

Por Dmitry Antonov

MOSCOU (Reuters) - O Kremlin disse nesta segunda-feira que todos devem ter cuidado com a retórica nuclear, em sua primeira resposta a uma declaração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que havia ordenado um reposicionamento dos submarinos nucleares dos EUA.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, minimizou a importância do anúncio feito por Trump na última sexta-feira de que havia ordenado que dois submarinos fossem deslocados para "as regiões apropriadas" em resposta aos comentários do ex-presidente russo Dmitry Medvedev sobre o risco de guerra entre os adversários com armas nucleares.

"Nesse caso, é óbvio que os submarinos norte-americanos já estão em serviço de combate. Esse é um processo contínuo, essa é a primeira coisa", disse Peskov aos repórteres.

"Mas, em geral, é claro que não gostaríamos de nos envolver em tal controvérsia e não gostaríamos de comentar sobre isso de forma alguma", acrescentou. "É claro que acreditamos que todos devem ter muito, muito cuidado com a retórica nuclear."

Peskov afirmou que a Rússia não viu a declaração de Trump como marcando uma escalada na tensão nuclear.

"Não acreditamos que estejamos falando de uma escalada agora. Está claro que estão sendo discutidas questões muito complexas e muito sensíveis, que, é claro, são percebidas de forma muito emocional por muitas pessoas", disse ele.

Peskov se recusou a responder diretamente quando perguntado se o Kremlin havia tentado avisar Medvedev para diminuir o tom de sua altercação online com Trump.

"Ouça, em todos os países, os membros da liderança... têm pontos de vista diferentes sobre os eventos que estão ocorrendo, atitudes diferentes. Há pessoas que têm uma mentalidade muito, muito dura nos EUA e nos países europeus, então esse é sempre o caso", disse ele.

"Mas o principal, é claro, é a posição do presidente (Vladimir) Putin", afirmou. "Vocês sabem que, em nosso país, a política externa é formulada pelo chefe de Estado, ou seja, o presidente Putin."