Josias: Tornozeleira se converte em adorno do apodrecimento do bolsonarismo

Aos poucos, a tornozeleira eletrônica se torna o símbolo da derrocada do bolsonarismo, afirmou o colunista Josias de Souza na edição de hoje do UOL News.

Por determinação do ministro Alexandre de Moraes, o senador Marcos do Val (Podemos-ES) terá que usar tornozeleira eletrônica e cumprir outras medidas cautelares por ter viajado aos Estados Unidos mesmo com ordens para entregar seus passaportes.

Moraes está adotando o critério de agir por etapas. Se ele mandasse prender um senador, a crise seria maior. Ele fez o mesmo raciocínio sobre ponderação e conveniência e o aplicou sobre o caso de Bolsonaro. Embora houvesse elementos de sobra para mandá-lo para a cadeia, Moraes também optou pela tornozeleira.

Assim como está sendo feito no processo sobre a trama golpista, o ministro precisa encaminhar todas essas investigações e processos para o encerramento. Assim como cabe ao Judiciário abrir e conduzir inquéritos, também é responsabilidade de uma Suprema Corte encerrar processos, como deve ser esse caso do Marcos do Val.

Aos pouquinhos, a tornozeleira vai se convertendo no adorno do bolsonarismo. Está enfeitando o apodrecimento desse movimento liderado pelo Bolsonaro. Político com tornozeleira não é novidade e nem bom exemplo, mas é um aviso.

Fica entendido que se Eduardo Bolsonaro voltar ao Brasil, também pode amargar dissabores. No caso dele, talvez a tornozeleira já seja um estágio ultrapassado e é possível que seja mandado para a cadeia. Josias de Souza, colunista do UOL

Josias destacou que, a se julgar pelas atitudes do senador, não seria surpresa se houver novos desrespeitos dele à Justiça.

Marcos do Val se colocou na mira de Moraes há cerca de dois anos e meio, quando tramou grampear uma conversa com o ministro do Supremo. Não bastasse ter dado de ombros para a ordem de entregar o passaporte, o senador escarneceu do STF a caminho da Disney e exibiu nas redes sociais uma profusão de passaportes.

O abraço no Mickey Mouse e no Pateta saiu caro. Moraes bloqueou o Pix, os cartões e as contas dele; o senador pediu um salvo-conduto para retornar ao Brasil sem ser preso e foi recepcionado pelos rapazes da Polícia Federal ao desembarcar. Ganhou a tornozeleira, afora as restrições todas, muito parecidas às de Bolsonaro.

Esse show de horrores é muito ruim, mas ainda pode piorar se Do Val resolver espernear como [o ex-deputado federal] Daniel Silveira. A falta de lucidez pode se repetir no caso do senador, que mostrou haver alguma coisa de precária entre as orelhas. Há uma falta de raciocínio ali. Ele poderia ter evitado tudo isso. Não tinha como deixar algo assim passar. Josias de Souza, colunista do UOL

Maierovitch: Moraes erra ao determinar medida branda para Marcos do Val

Alexandre de Moraes errou ao determinar que o senador Marcos do Val (Podemos-ES) deve usar tornozeleira eletrônica, afirmou o colunista Wálter Maierovitch. Para o jurista, caberia pedir a prisão preventiva do parlamentar por ter debochado da Justiça brasileira.

A medida cautelar tem por meta a necessidade, e por isso o ministro Moraes errou. Essa medida foi muito branda para esse tipo de sujeito. Ficou barato. Estava na cara e é óbvio que aquele que tem o passaporte apreendido evidentemente está impedido de viajar para fora do país.

Temos que lembrar também que, quando ele saiu do país, foi em deboche. Quem tem um passaporte apreendido e usa outro para substituir, enganar e burlar, evidentemente está debochando da Justiça.

Qual é a medida cautelar que seria necessária para quem debocha e engana? Evidentemente não é a tornozeleira, mas a prisão. É assim que vejo este episódio, tendo em vista os antecedentes desse senador. Ele até tentou gravar o ministro [Moraes] para depois usar isso. Ele é um sujeito desqualificado. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

Landim: Marcos do Val agiu de má-fé; uso de tornozeleira faz sentido

Alexandre de Moraes acertou ao determinar o uso de tornozeleira eletrônica por Marcos do Val (Podemos-ES), já que o senador agiu de má-fé, analisou a colunista Raquel Landim.

Essa decisão é muito acertada. O senador Marcos do Val estava proibido de deixar o país e obrigado a entregar seus passaportes, mas não devolveu seu passaporte diplomático. Ele usou esse documento para deixar o país. Demonstrou má-fé e que há risco de fuga. Poderia ter feito como Carla Zambelli e ficar fora do Brasil.

A defesa vai argumentar que ele voltou, mas poderia não ter retornado. Com essa atitude, Marcos do Val demonstra haver risco de fuga e má-fé. Então faz sentido colocar tornozeleira eletrônica em um sujeito que demonstra risco de fugir do país no curso do processo. Raquel Landim, colunista do UOL

