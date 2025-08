Josias: Estratégia de Moraes é conduzir Bolsonaro para cadeia em prestações

A estratégia do ministro Alexandre de Moraes é conduzir o ex-presidente Jair Bolsonaro para a cadeia em suaves prestações, analisou o colunista Josias de Souza no UOL News, do Canal UOL.

O Alexandre de Moraes, na prática, está promovendo o encarceramento do Bolsonaro em suaves prestações. Ele já dispunha de material suficiente para enviar o Bolsonaro para a cadeia.

Evidentemente, no caso do Bolsonaro, ele não iria para uma unidade militar, mas o ministro Alexandre de Moraes preferiu, para evitar fornecer matéria-prima para essa pose de vítima do Bolsonaro em cena, ele preferiu adotar as medidas cautelares, entre elas o uso de tornozeleira e a imposição do recolhimento domiciliar noturno e nos finais de semana.

Josias de Souza, colunista

O ministro Alexandre de Moraes decretou hoje a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro por descumprir medidas cautelares durante manifestações públicas no final de semana.

Josias disse que, quando efetivamente a prisão de Jair Bolsonaro for decretada, a opinião pública estará mais preparada devido a essa estratégia do ministro do STF.

Quando isso acontecer, em função desse encaminhamento do Bolsonaro em suaves prestações para o encarceramento, a opinião pública já vai estar preparada para a notícia. Já não haverá grande surpresa caso o Bolsonaro seja, uma vez condenado, enviado para a cadeia.

Então, me parece que a estratégia do Alexandre Moraes é essa, encaminhar o Bolsonaro para a cadeia em suaves prestações.

Josias de Souza, colunista do UOL

Maierovitch: Bolsonaro debocha da Justiça, e prisão domiciliar é acerto

O ex-presidente Jair Bolsonaro debochou da Justiça, e o ministro do STF, Alexandre de Moraes, acertou ao decretar a sua prisão domiciliar, analisou o colunista Wálter Maierovitch no UOL News.

[Moraes está] certíssimo, sem nenhuma dúvida. O Flávio Bolsonaro disse que havia encaminhado, divulgado as imagens e o áudio, mas que os advogados tinham dito que não. Ora, os próprios advogados alertaram para o risco. E o que aconteceu? Se consumou isso. Quer dizer, se fez depois a consulta aos advogados, quando 'a coisa já tinha ido para o brejo?' Isso é o que aconteceu.

O descumprimento foi claro, claríssimo, como o sol do meio-dia. Agora, quem descumpre uma medida cautelar fica sujeita a uma outra cautela, se necessária, mais gravosa. E foi necessário. Por quê? Porque foi um deboche à justiça. Sim, um deboche à justiça.

Wálter Maierovitch, colunista do UOL

