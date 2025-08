Imea: colheita de milho da 2ª safra em MT vai a 96,38% da área e segue atrasada

São Paulo, 4 - A colheita da segunda safra de milho 2024/25 em Mato Grosso alcançou 96,38% da área plantada até sexta-feira passada, dia 1º de agosto, segundo dados do Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea). O avanço semanal foi de 6,01 pontos porcentuais, mas o ritmo segue inferior ao de igual período do ciclo anterior, quando 99,91% da área já havia sido colhida. A diferença entre as safras é de 3,53 pontos porcentuais.Apesar do avanço generalizado, o atraso é mais expressivo em regiões como o sudeste, que registra 85,95% da área colhida, 13,53 pontos abaixo do índice de um ano antes. No oeste, o ritmo também é mais lento, com 95,82% da área colhida (-4,18 p.p.). Já o médio-norte, principal região produtora, praticamente concluiu os trabalhos, com 99,43% da área colhida, diferença de apenas 0,57 ponto em relação à safra passada.As maiores evoluções semanais foram observadas no sudeste (+14,08 p.p.) e no oeste (+13,02 p.p.), o que indica concentração dos trabalhos nas regiões mais atrasadas. No consolidado estadual, o ritmo se mantém abaixo da média histórica dos últimos cinco anos para o período, de 97,53%.Já a colheita do algodão segue atrasada em todo o Estado. Até 1º de agosto, 18,27% da área cultivada havia sido colhida, avanço de 8,52 pontos porcentuais na semana. No mesmo período da safra passada, o índice era de 34,70%, o que representa um atraso de 16,43 pontos porcentuais.O nordeste lidera os trabalhos de campo, com 40,65% da área colhida, seguido por médio-norte (19,38%) e sudeste (23,71%). As demais regiões ainda apresentam índices abaixo de 20%, com destaque para o norte, que não teve atualização nesta semana. As diferenças mais expressivas em relação ao ano passado foram registradas no médio-norte (-18,49 p.p.) e no sudeste (-17,58 p.p.).