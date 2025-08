Ibovespa sobe 0,4% e se reaproxima dos 133 mil pontos, com DI e câmbio

O Ibovespa encerrou a segunda sessão de agosto em leve alta, ainda na linha dos 132 mil pontos, tendo permanecido entre este limiar e a casa de 133 mil pontos nos fechamentos desde 24 de julho, um intervalo de oito sessões. No dia 23, havia encerrado aos 135 mil, nível que após o dia seguinte não tem sido tocado nem mesmo durante as sessões. Assim, bloqueado numa margem estreita, o índice da B3 segue de lado, sem acentuar correção em relação à máxima histórica de 141 mil, do fechamento de 4 de julho, nem mostrar uma recuperação destacada.

Nesta segunda-feira, oscilou dos 132.439,54 até os 133.928,94 pontos, tendo saído de abertura em nível correspondente ao da mínima do dia. Ao fim, mostrava ganho de 0,40%, aos 132.971,20 pontos, vindo de perdas de 0,48% e 0,69% nas sessões precedentes. No mês, o Ibovespa ainda cede 0,08% no agregado de duas sessões, com ganho no ano a 10,55%. Fraco, o giro desta segunda-feira ficou em R$ 15,2 bilhões.

"Houve alta forte hoje em Nova York, ainda sob expectativa de corte de juros nos Estados Unidos, em setembro ou outubro, desde o payroll da última sexta-feira, o que resulta em enfraquecimento do dólar, globalmente, e retirada de prêmios na curva de juros do Brasil - o que se viu em diferentes vértices. Em dia de propensão a risco, ainda que não homogênea, tal movimento impulsionou o Ibovespa, ainda que timidamente", diz Matheus Spiess, analista da Empiricus.

Dessa forma, ele destaca o efeito do câmbio e da curva do DI para o Ibovespa neste começo de semana, com os ativos brasileiros sendo beneficiados, também, pela leitura moderada sobre a geração de vagas de trabalho pelo Caged, nesta tarde, referente ao mês de junho.

"Mercado doméstico acompanhou hoje o exterior, com a aposta em corte de juros nos Estados Unidos que reverberou para o câmbio, com as ações em alta e dólar em baixa", resume Ian Lopes, economista da Valor Investimentos. Em Nova York, os ganhos dos principais índices acionários ficaram entre 1,34% (Dow Jones) e 1,95% (Nasdaq) no fechamento da sessão.

Na B3, o desempenho do Ibovespa não foi melhor nesta segunda-feira porque Petrobras acompanhou a queda na casa de 1% para o petróleo em Londres e Nova York, com decisão da Opep+ de aumentar, ainda mais, a produção da commodity. Investidores também avaliaram falas do presidente dos EUA, Donald Trump, de que elevará tarifa cobrada à Índia por conta da compra de óleo russo. Assim, a ON da estatal cedeu 0,34% e a PN, 0,16%.

Vale ON, a ação da maior peso no índice, subiu 0,80% nesta segunda-feira e, entre os grandes bancos, o avanço chegou a 2,02% em Banco do Brasil ON, após o tombo registrado na última sexta-feira pelo papel, e a 2,05%, em Santander Unit. Na ponta ganhadora do Ibovespa na sessão, RD Saúde (+8,54%), Hapvida (+3,95%) e Vivara (+3,54%). No lado oposto, BRF (-3,40%), Pão de Açúcar (-2,87%) e Yduqs (-2,54%).