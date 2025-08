Ibovespa fecha em alta com RD Saúde em destaque e reação de BB

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou com acréscimo modesto nesta segunda-feira, em pregão com volume financeiro reduzido, tendo RD Saúde entre os destaques positivos em semana de divulgação de balanço, assim como Banco do Brasil, que reagiu após tombo na sexta-feira com receios sobre o resultado do segundo trimestre.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,35%, a 132.900,13 pontos, de acordo com dados preliminares, tendo marcado 133.928,94 pontos na máxima e 132.439,54 pontos na mínima. O volume financeiro no pregão somava R$13,5 bilhões antes dos ajustes finais.