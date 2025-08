Ibovespa avança com BB entre destaques positivos e aval de NY

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa trabalhava com sinal positivo nesta segunda-feira, após duas quedas seguidas, com Banco do Brasil em alta de quase 3%, entre os principais suportes, após tombo de sexta-feira por preocupações com o resultado do segundo trimestre.

Por volta de 11h15, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, tinha acréscimo de 0,51%, a 133.112,80 pontos, tendo encostado nos 134 mil pontos no melhor momento. O volume financeiro somava R$3,2 bilhões.

De acordo com análise gráfica semanal da equipe do BB Investimentos, o Ibovespa precisa fechar acima de 135 mil pontos para "formar fundo" e ganhar fôlego para novas altas, conforme relatório enviado a clientes.

Investidores da bolsa paulista também se preparam para uma semana cheia de balanços de empresas brasileiras, incluindo os resultado de Itaú, Suzano, RD Saúde, Braskem, Embraer, Petrobras, Cogna, GPA, Rede D'Or, B3, entre vários outros.

Em Nova York, o sinal positivo prevalecia após fortes quedas na sessão anterior, com investidores avaliando as perspectivas de cortes de juros pelo Federal Reserve após um relatório de emprego surpreendentemente fraco na sexta-feira.

DESTAQUES

- BANCO DO BRASIL ON subia 2,94%, em dia positivo no setor, buscando recuperar parte das perdas da sexta-feira, quando o papel desabou 6,85% em meio a receios sobre o resultado do banco no segundo trimestre, que será divulgado no próximo dia 14. Analistas chamaram a atenção para números do Banco Central sinalizando um lucro muito menor do que o previsto no mercado.

- RD SAÚDE ON avançava 5,62% antes do balanço, previsto para a terça-feira. O Citi disse que a dona das redes de farmácias Raia e Drogasil deve mostrar números "melhores do que o temido", refletindo uma esperada aceleração do crescimento do lucro bruto e controle rigoroso das despesas com vendas, gerais e administrativas (SG&A).

- ITAÚ UNIBANCO PN valorizava-se 0,92%, com balanço no dia 5, após o fechamento, também no radar. Diferentemente do BB, de acordo com analistas, dados de maio sobre os bancos mostram o Itaú como destaque positivo. BRADESCO PN e SANTANDER BRASIL UNIT, que já mostraram seus números, subiam 1,26% e 1,51%, respectivamente.

- PETROBRAS PN cedia 0,62%, enfraquecida pelo declínio dos preços do petróleo no mercado internacional, com o barril do Brent em baixa de 2,05%. Ainda no setor, BRAVA ENERGIA ON, que também divulgou dados de produção de julho, perdia 1,44%, PRIO ON caía 1,2% e PETRORECONCAVO ON recuava 0,52%.

- VALE ON avançava 0,48%, em meio à alta dos futuros do minério de ferro no exterior, refletindo demanda firme de curto prazo, queda dos estoques portuários e margens saudáveis do setor siderúrgico na China. O contrato mais negociado na chinesa Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou as negociações do dia com alta de 0,76%.

- GERDAU PN mostrava alta de 2,99%, recuperando-se após duas quedas seguidas, sendo que apenas na sexta-feira os papéis caíram 4,69%. Analistas do UBS BB reiteraram recomendação de compra e o preço-alvo de R$22 para as ações, bem como reafirmaram que são sua principal escolha no universo de cobertura de "materials" na América Latina.

- MARFRIG ON cedia 0,23%, abandonando os ganhos registrados mais cedo. A maioria dos acionistas minoritários da BRF aprovou a proposta de combinação de negócios com a companhia, que criará a MBRF, uma companhia global de alimentos com origem no Brasil e fábricas na América do Sul, América do Norte, Oriente Médio e China. BRF ON perdia 1,03%.

- COGNA ON caía 1,08%, em semana com divulgação do balanço (dia 6). A companhia de educação divulgou mais cedo que seu conselho de administração aprovou a renúncia de Luiz Alves Paes de Barros como membro do colegiado, citando questões pessoais. Luiz Alves é sócio-fundador da gestora Alaska, que detém 15,9% da Cogna. No setor, YDUQS ON cedia 1,69%.

- RAÍZEN ON recuava 1,43%, renovando mínima histórica, com agentes ainda enxergando as finanças da companhia - uma joint venture do grupo Cosan e da Shell - pressionadas e aguardando a evolução do plano de desinvestimentos.

- AURA MINERALS subia 0,9% em Nova York. A companhia anunciou nesta segunda-feira a intenção de deslistar as suas ações da Bolsa de Valores de Toronto, após a conclusão da listagem na Nasdaq, em 16 de julho. Os BDRs da empresa exibiam baixa de 1,55%.