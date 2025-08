Homem que deu 60 socos em namorada é indiciado por tentativa de feminicídio

O ex-atleta Igor Eduardo Cabral, que deu mais de 60 socos em sua namorada, foi indiciado por tentativa de feminicídio.

O que aconteceu

No relatório final, a polícia reforçou a necessidade de manutenção da prisão preventiva. Segundo a conclusão do inquérito, a detenção de Igor é necessária "diante da gravidade dos fatos, da periculosidade do indiciado e da necessidade de proteção à integridade física e psicológica da vítima". O agressor foi preso em flagrante no dia 26 de julho e teve a prisão convertida para preventiva, quando não há prazo.

Vítima, de 35 anos, foi ouvida duas vezes durante a investigação. Em seu primeiro depoimento, ainda no hospital, ela não conseguiu falar devido aos ferimentos no rosto, por isso, escreveu em um papel. Na segunda vez em que foi ouvida, a mulher contou aos policiais o que havia ocorrido.

Quatro testemunhas também prestaram depoimento à polícia. "Com base nos elementos colhidos e demais informações, a equipe representou pela prisão preventiva do autor, que foi deferida pela Justiça", diz nota enviada pela corporação.

Igor agrediu a namorada com 61 socos, conforme registrado pelas câmeras de segurança do elevador. O porteiro do prédio viu a cena e chamou a polícia, que prendeu o ex-atleta em flagrante por tentativa de feminicídio. À polícia, ele alegou que teve um "surto claustrofóbico", mas não apresentou laudos.

A vítima teve fraturas em vários ossos do rosto e passou por cirurgia de reconstrução. Segundo o cirurgião que coordenou a operação, Kerlison Paulino de Oliveira, as lesões da mulher são similares as causas por um acidente de carro. "Num caso como esse, é difícil que não haja sequela, mas temos de acompanhar para ver quais serão as queixas. A gente vai esperar um período de 45 a 60 dias, quando saberemos se a cirurgia foi suficiente", disse.

O caso aconteceu no fim de julho. Igor Cabral teria ficado com ciúmes depois de ver algumas mensagens no celular da namorada. O rapaz jogou o celular dela na piscina e subiu ao apartamento dela para pegar os seus pertences. Ela subiu atrás, em outro elevador. Quando os dois se encontraram no mesmo andar, a discussão continuou. Com medo de ser agredida, ela permaneceu no elevador porque não há câmeras no corredor do prédio.

O UOL procurou a defesa de Igor, mas não houve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.

Mulher espancada diz que ele queria matá-la

Ex-jogador de basquete é preso por agredir namorada com mais de 60 socos Imagem: Reprodução/Instagram

A mulher falou à TV Record que a agressão foi uma tentativa de acabar com sua vida. "Ele disse 'então você vai morrer' e começou a me bater", relatou. "Eu resisti, ele falhou no plano dele", declarou a mulher.

Ela teve quatro ossos da face quebrados e não consegue mastigar. A vítima contou à emissora que, no momento da agressão, seu rosto estava muito ensanguentado - o que dificultou a visão, mas relata ter se esforçado permanecer consciente. "Ele só me batia. Se eu apagasse, acho que eu teria morrido", afirmou. Em um relacionamento com Cabral há quase dois anos, ela define a relação como tóxica e abusiva e o descreve como muito ciumento.

"Ele era muito controlador, mas ele justificava isso como uma forma de amor", contou. A mulher sabia do histórico de agressão do então namorado com outros homens, mas disse: "Nunca pensei que comigo seria assim".

Sete meses antes do episódio no elevador, ela já havia sofrido outra agressão. "Durante uma discussão nossa, ele me empurrou e eu caí. Quando isso aconteceu, puxei a camisa dele para não cair, nisso tirou uns três pontinhos da camisa dele. E ele disse que tinha sido agredido e chamou a polícia", relatou a vítima.

Na ocasião, ela conta que os policiais perguntaram se ela queria registrar denúncia pela Lei Maria da Penha. Mas ela decidiu não registrar o boletim de ocorrência. "Pensei que tinha sido impulso dele", disse. Cabral também já tinha quebrado outros dois celulares de Juliana por ciúmes.

A culpa não foi minha e a culpa nunca será da vítima. Nenhuma mulher é culpada por ter sido agredida. Eu não tenho responsabilidade do ato dele. A responsabilidade do que ele fez é única e exclusivamente dele e ele tem que pagar por isso

Vítima, em entrevista

Igor denunciou que foi agredido em cela

Agressor afirmou que apanhou de agentes penais na Cadeia Pública Dinorá Simas, em Ceará-Mirim (RN). O homem foi transferido para a cadeia pública após a defesa pedir cela individual. O advogado de Cabral, Carlos Almeida, disse que o objetivo era preservar a vida e integridade física do cliente. Antes, ele estava detido em um presídio em Parnamirim com outros seis presos.

Homem disse que foi colocado sozinho em cela, algemado e nu, e agredido por policiais penais. Segundo o boletim de ocorrência ao qual o site Via Certa teve acesso, as autoridades teriam desferido murros, chutes e cotoveladas, além de terem usado spray de pimenta contra ele.

Igor ainda narrou que policiais teriam dito que ele "chegou no inferno" e ameaçado envenenar sua refeição. Ainda na versão do preso, ele teria recebido um lençol e orientação para 'se matar'.

Preso foi levado à delegacia de plantão, onde registrou boletim de ocorrência. A defesa dele, porém, diz que não foi acionada e que não teve acesso ao cliente ou à denúncia.

Secretaria da Administração Penitenciária disse ter recebido denúncia de "violação à integridade física". Em nota divulgada, a Seap afirmou que a agressão teria sido praticada por policiais penais de plantão.

"A Coordenadoria da Administração Penitenciária e a Ouvidoria do Sistema Penitenciário se deslocaram para unidade prisional com o objetivo de averiguar os fatos e acompanhar o interno para registro de ocorrência na Delegacia de Plantão da Polícia Civil e exame de corpo de delito no Instituto Técnico-Científico de Perícia", diz a nota da Seap.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie. Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — Central de Atendimento à Mulher — e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.

*Com Estadão Conteúdo