Haddad diz que ainda esta semana conversará com secretário do Tesouro dos EUA

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira, 4, que ainda nesta semana deverá conversar com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent. Haddad fez a afirmação durante entrevista à Band News.

De acordo com o ministro, a agenda do norte-americano é cheia e tem dezenas de países que estão sob sua responsabilidade. E até semana passada, estava na Europa, firmando acordos com a União Europeia, inclusive.

"E ele disse que antes de voltar para os Estados Unidos teria muita dificuldade de ter a janela necessária para uma reunião, ainda que virtual, comigo. Desde a semana passada, a sexta-feira, eles manifestaram o interesse de talvez nessa semana para marcar a reunião, essa primeira reunião, que na verdade não é a primeira, porque nós tivemos, por ocasião da tarifa de 10%, uma reunião na Califórnia, em maio ainda, antes do anúncio", afirmou Haddad.

E acrescentou: "Eu creio que essa semana nós vamos poder conversar, a Fazenda anseia por esse encontro já há algumas semanas. O anúncio da semana passada trouxe tranquilidade para uma série de setores, mas há outros setores que estão aflitos com a manutenção de uma tarifa exorbitante de 50%."