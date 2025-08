Governador do Texas ordena prisão de democratas ausentes em votação de redistritamento

Por Julia Harte e Evan Garcia

AUSTIN, Texas (Reuters) - O governador do Texas, Greg Abbott, ordenou que fossem trazidos de volta à capital do Estado parlamentares democratas que haviam deixado o Texas em uma tentativa de impedir a votação de um plano republicano para redesenhar os distritos congressionais do Estado.

O êxodo dos membros democratas do Legislativo do Texas tinha como objetivo negar aos republicanos o quórum necessário para votar o plano de redistritamento, defendido pelo presidente Donald Trump. Ao redesenhar as linhas distritais na esperança de mudar algumas cadeiras atualmente ocupadas pelos democratas, os republicanos pretendem proteger a estreita maioria do partido na Câmara dos Deputados dos EUA nas eleições de meio de mandato do próximo ano.

Na sessão desta segunda-feira, o presidente republicano da Câmara estadual emitiu mandados civis para que os democratas -- a maioria deles em Illinois, Nova York ou Massachusetts -- sejam trazidos de volta a Austin. Mas as ordens se aplicam somente dentro do Estado, e a quebra de quórum não é crime.

"Para garantir a conformidade, ordenei que o Departamento de Segurança Pública do Texas localize, prenda e devolva à Câmara qualquer membro que tenha abandonado seu dever para com os texanos", disse Abbott em um comunicado.

Os republicanos detêm uma maioria de 219-212 na Câmara dos Deputados dos EUA, com três assentos democratas vagos após mortes e um assento republicano vago após a renúncia de um membro. Uma maioria republicana mais forte na Câmara dos EUA permitiria que Trump avançasse ainda mais em sua agenda.

A sessão -- que também foi convocada para tratar da prevenção e do alívio de enchentes -- deverá se reunir novamente na terça-feira, às 13h, horário central dos EUA.

Gene Wu, presidente da bancada democrata da Câmara do Texas, disse à Reuters nesta segunda-feira que os pedidos de prisão dos membros de sua bancada eram "um aviso ao público sobre o que eles estão fazendo; eles estão nos ameaçando com prisão porque estamos defendendo vocês".

Wu disse que os atuais distritos congressionais no Texas já diluem o poder de voto das minorias raciais no Estado, e o novo plano de redistritamento representou "racismo turbinado".

Abbott, em uma aparição na manhã desta segunda-feira no programa "America's Newsroom" da Fox News, chamou a acusação de Wu de "falsa". Ele disse que o redistritamento deve ampliar o número de distritos de maioria hispânica e que é necessário dar aos eleitores de Trump em distritos de maioria democrata a capacidade de eleger representantes republicanos nos EUA.

Um funcionário da Casa Branca disse à Reuters que Trump apoia a ameaça de Abbott de remover os parlamentares democratas ausentes e quer que seja feito "o que for necessário" para que o novo mapa seja aprovado. Trump disse a jornalistas que espera que o esforço resulte em até cinco republicanos adicionais na Câmara.

Os Estados são obrigados a fazer o redistritamento a cada 10 anos com base no Censo dos EUA, mas o mapa atual do Texas foi aprovado há apenas quatro anos pelo Legislativo, dominado pelos republicanos. Embora o redistritamento no meio do ciclo ocorra ocasionalmente, ele geralmente é motivado por uma mudança no poder do legislativo.

(Reportagem de Evan Garcia em Austin e Julia Harte em Nova York, reportagem adicional de Nandita Bose e Jasper Ward em Washington e Eric Cox em Chicago)